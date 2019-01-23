Попы УПЦ МП жестоко избили сельского голову и полицейского (видео)

Во многих районах Винницкой области проходят собрания селян, на которых решается вопрос присоединения местной общины к ПЦУ. В селе Писаревка священники УПЦ МП вместе с "группой поддержки" сорвали собрание и избили сельского голову и участкового.

С началом января почти на каждые сельские собрания, где местная община, должна решить для себя важный "церковный" вопрос, приезжает группа со священниками Московского патриархата и "спортсменами". Не стала исключением и Писаревка, которая расположена под Винницей. Известно, что на такое мероприятие МП собирает людей заранее.

Фото: naparise.com

"На собрание в сельский клуб пришло более 125 селян. Мы пригласили местного батюшку с тремя людьми из его окружения. Отца Сергея мы давно знаем. Хотели услышать и его мнение относительно присоединения к ПЦУ или неприсоединения. Но в село съехались неизвестные нам люди в рясах и гражданской одежде. Примерно 62 "гостя". Некоторые говорили на жаргоне. Именно они сорвали собрание", - рассказывает сельский голова Дмитрий Науменко.

Он сначала объяснил незнакомым людям, что на собрании могут присутствовать только местные, а затем попытался остановить толпу крепких мужчин. В результате "гости" в рясах и гражданском применили силу. Науменко дважды ударили по лицу. Когда на помощь сельскому голове пришел местный участковый инспектор, то и он получил несколько ударов. Также с правозащитника сорвали полицейский значок.

Видео: YouTube/NaПарижіВінниця Вінниця

"Нам президент обещал свободное выражение желания, но московские "бабуины" устроили драку, а потом все-таки захватили помещение клуба, пока мы не отказались от проведения собрания. Заявление в полицию я не писал. Слушайте, мне 35 лет. Я не хочу жаловаться", - пояснил Науменко.

Но "гости" поступили хитрее. Один из священников вызвал полицию, предоставил разъяснения относительно того, что его не пустили в храм и трепали. Поэтому составлен протокол по факту мелкого хулиганства.

Фото: naparise.com

Науменко сообщил, что заявление в полицию подавать не будет, а собрание вместе с селянами они проведут на следующей неделе.

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