Виновные не наказаны: второклассник перенес несколько операций после избиения в школе

Коллаж РБК-Украина

Родственники рассказали, что избиение в школе было не первым

Ученик третьего класса школы №1 города Чернобай Черкасской области после избиения сверстниками перенес несколько операций и потерял селезенку, но виновные до сих пор не наказаны. Об этом сообщает "24 канал".

Инцидент с второклассником Давидом произошел еще в октябре 2018 года. Его избили в школе до такой степени, что он с трудом дошел к маме на работу. Медики диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и перелом руки. Он перенес несколько операций, в том числе и по удалению селезенки.

После скандала Давида перевели в другую школу, куда он отправился после нескольких месяцев лечения и реабилитации. Он подружился с новыми одноклассниками, но ему предстоит еще долгий путь по восстановлению здоровья.

Мама Давида рассказала, что ее сына избили в школе не в первый раз. Она обращалась к классному руководителю, но та ничего не сделала.

"Это было не первый раз. Я неоднократно подходила к классному руководителю. Но она была абсолютно безразлична. В своем классе Давид был изгоем, его все время били", – сказала мама Давида Марина Лавриненко.

После трагедии в школе заявили, что Давид сам упал на детской площадке и никто его не бил. Директор школы Лариса Мовчан сообщила, что свидетелей избиения нет. Мальчики, которых назвал Давид – сказали, что избиения не было.

Следствие топчется на месте и единственное, что сделали после трагедии – это снесли детскую горку, с которой по словам педагогов, упал Давид.

Заместитель руководителя районной прокуратуры сообщила, что по факту избиения школьника назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, которая должна дать ответ на то, каким образом Давид получил телесные травмы. Если факт избиения ребенка подтвердится, то будет заведено дело о буллинге, которое предусматривает санкции в виде общественных работ или ограничения свободы до двух лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкасской области зверски избили ученика третьего класса.

А также рассказывали о том, что избитый школьник впал в кому и находится в реанимационном отделении.