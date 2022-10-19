UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Віра Брежнєва перервала мовчанку і зробила те, чого від неї всі так довго чекали

Віра Брежнєва заспівала українською (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Юлія Гаюк

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала з Росії, щоб в Європі допомагати українським біженцям, перервала довге мовчання в соціальних мережах.

Артистка 19 жовтня сповістила шанувальників про вихід нової пісні.

Зауважимо, що пісня виконана українською мовою, що є непритаманним для екссолістка "ВІА Гри".

"Вишиванку" Брежнєва заспівала у дуеті іншої попзірки - Тетяни Решетняк (TAYANNA), чий брат Міша Марвін зараз активно виступає по РФ.

"Пісня, що вважається народною, та насправді належить авторству відомих українських митців - поета Миколи Сома і композитора Оскара Сандлера, зазвучала по-новому в сучасному аранжуванні та у світлі останніх днів. В ній символічно про чорні та червоні нитки, розлуку та кохання, про тривогу і опіку від лихого. Про те як українські жінки стібок за стібком на полотні передавали коханим свою підтримку та тепло душі", - коментує пісню Брежнєва.

Зауважимо, що нову пісню зірка оприлюднила під новим сценічним іменем - тепер вона (ні, не Галушка) просто VERA.

Попередній пост 40-річна співачка публікувала в Instagram ще в перших числах вересня.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Нагадаємо також, що першою україномовною піснею, що була виконана Вірою, був трек 2020 року "Неадекват", слова до якого написала Яна Шимаєва, яку ви знаєте під іменем Jerry Heil.

Раніше ми повідомляли про те, що в житті Аліни Гросу сталася складна операція.

Також розповідали про те, що вперше після 24 лютого Камалія привезла доньок Камалія в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віра БрежнєваTAYANNA