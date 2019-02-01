Вкусный и здоровый ужин: топ-3 идеи, что приготовить семье

Пошаговые рецепты блюд для ужина на скорую руку
Вечером многим из нас хочется побаловать себя чем-то вкусным и сытным. Но диетологи утверждают, что слишком плотный прием пищи на ночь вреден для здоровья и фигуры. Что же тогда лучше приготовить на ужин, и может ли правильное питание быть аппетитным и разнообразным – расскажем в нашем материале.
Не удивляйтесь, но и на ужин можно есть кексы, главное – сделать их из полезных ингредиентов. Овощи в сочетании с нежирным сыром брынзой идеально подойдут для легкого вечернего приема пищи.
Фото: Овощные маффины на ужин (instagram.com/prostyeretsepty1077)
Правильное питание исключает копчености и переработанное мясо, но колбаса по следующему рецепту полностью соответствует его принципам. Белок и овощи – идеальное сочетание для ужина.
Из кухонного инвентаря потребуется блендер и пароварка.
Фото: Домашняя колбаса с курицей и овощами (YouTube/Домашние вкусные рецепты)
Такое блюдо не только можно есть вечером с легким салатом, но также использовать для приготовления полезных бутербродов на перекус.
Когда не хочется проводить много времени на кухне, легкий салат с тунцом – отличный вариант, что приготовить на ужин вкусно, питательно и на скорую руку.
Фото: Салат с тунцом (pixabay.com)
Для этого понадобится:
С рыбы слить жидкость и размять. Яйцо отварить и нарезать кубиками, также измельчить огурец, порубить зелень. Добавить зеленый горошек (предварительно разморозить). Для соуса смешать йогурт, горчицу с щепоткой соли и перца. Соединить все ингредиенты с заправкой, хорошо перемешать.
Правильное питание может быть не только полезным, но и вкусным. Приготовьте на ужин блюда по таким рецептам - и ваша семья останется сытой и довольной.