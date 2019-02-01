Вкусный и здоровый ужин: топ-3 идеи, что приготовить семье

Пошаговые рецепты блюд для ужина на скорую руку
Вечером многим из нас хочется побаловать себя чем-то вкусным и сытным. Но диетологи утверждают, что слишком плотный прием пищи на ночь вреден для здоровья и фигуры. Что же тогда лучше приготовить на ужин, и может ли правильное питание быть аппетитным и разнообразным – расскажем в нашем материале.
Маффины с сыром
Не удивляйтесь, но и на ужин можно есть кексы, главное – сделать их из полезных ингредиентов. Овощи в сочетании с нежирным сыром брынзой идеально подойдут для легкого вечернего приема пищи.
Фото: Овощные маффины на ужин (instagram.com/prostyeretsepty1077)
- В качестве основной составляющей можно использовать кабачок (1 шт.), цветную капусту или брокколи (200 г). Если вы выбрали кабачок, натрите его на крупную терку и хорошо отожмите жидкость. Если капусту - предварительно отварите ее в течение 2-3 минут, а затем измельчите в блендере.
- Брынзу (100 г) натереть на терке.
- Взбить с щепоткой соли 2 яйца, после чего добавить 100 мл ряженки (кефира) и перемешать.
- Соединить сыр, жидкую смесь и кабачок. Добавить 1 зубок измельченного чеснока, зелень укропа.
- Отдельно смешать 10 ст.л. муки (овсяной/ цельнозерновой/ ржаной) с 1,5 ч.л. разрыхлителя и добавить к остальным ингредиентам.
- Тесто выложить в формочки и присыпать кунжутом. Выпекать в духовке 20 минут при 180 градусах.
Колбасный рулет с курицей и овощами
Правильное питание исключает копчености и переработанное мясо, но колбаса по следующему рецепту полностью соответствует его принципам. Белок и овощи – идеальное сочетание для ужина.
Из кухонного инвентаря потребуется блендер и пароварка.
Фото: Домашняя колбаса с курицей и овощами (YouTube/Домашние вкусные рецепты)
- Куриное филе (1 кг), 2 яйца и 100мл нежирных сливок перебить в блендере до однородного состояния. Добавить соль и любимые специи по вкусу, перемешать.
- Можно использовать замороженные овощи (например, мексиканскую смесь), сладкий перец, зеленый горошек. Их необходимо предварительно разморозить и, при необходимости, измельчить кубиками.
- Смешать все ингредиенты, добавить рубленую зелень и плотно завернуть в пищевую пленку.
- Варить колбасу в пароварке около 40 минут.
Такое блюдо не только можно есть вечером с легким салатом, но также использовать для приготовления полезных бутербродов на перекус.
Салат с тунцом
Когда не хочется проводить много времени на кухне, легкий салат с тунцом – отличный вариант, что приготовить на ужин вкусно, питательно и на скорую руку.
Фото: Салат с тунцом (pixabay.com)
Для этого понадобится:
- Тунец, консервированный в собственном соку (200 г);
- Зеленый горошек замороженный (или консервированная кукуруза) – 100 г;
- Перепелиные яйца (5 шт.) или 2 куриных яйца;
- Огурец – 1 шт.;
- Йогурт без добавок – 2 ст.л.;
- Горчица – 1 ч.л.;
- Зелень укропа;
- Соль и перец по вкусу.
С рыбы слить жидкость и размять. Яйцо отварить и нарезать кубиками, также измельчить огурец, порубить зелень. Добавить зеленый горошек (предварительно разморозить). Для соуса смешать йогурт, горчицу с щепоткой соли и перца. Соединить все ингредиенты с заправкой, хорошо перемешать.
Правильное питание может быть не только полезным, но и вкусным. Приготовьте на ужин блюда по таким рецептам - и ваша семья останется сытой и довольной.