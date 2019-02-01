Вкусный и здоровый ужин: топ-3 идеи, что приготовить семье

Пошаговые рецепты блюд для ужина на скорую руку

Вечером многим из нас хочется побаловать себя чем-то вкусным и сытным. Но диетологи утверждают, что слишком плотный прием пищи на ночь вреден для здоровья и фигуры. Что же тогда лучше приготовить на ужин, и может ли правильное питание быть аппетитным и разнообразным – расскажем в нашем материале.

Маффины с сыром

Не удивляйтесь, но и на ужин можно есть кексы, главное – сделать их из полезных ингредиентов. Овощи в сочетании с нежирным сыром брынзой идеально подойдут для легкого вечернего приема пищи.

Фото: Овощные маффины на ужин (instagram.com/prostyeretsepty1077)

В качестве основной составляющей можно использовать кабачок (1 шт.), цветную капусту или брокколи (200 г). Если вы выбрали кабачок, натрите его на крупную терку и хорошо отожмите жидкость. Если капусту - предварительно отварите ее в течение 2-3 минут, а затем измельчите в блендере. Брынзу (100 г) натереть на терке. Взбить с щепоткой соли 2 яйца, после чего добавить 100 мл ряженки (кефира) и перемешать. Соединить сыр, жидкую смесь и кабачок. Добавить 1 зубок измельченного чеснока, зелень укропа. Отдельно смешать 10 ст.л. муки (овсяной/ цельнозерновой/ ржаной) с 1,5 ч.л. разрыхлителя и добавить к остальным ингредиентам. Тесто выложить в формочки и присыпать кунжутом. Выпекать в духовке 20 минут при 180 градусах.

Колбасный рулет с курицей и овощами

Правильное питание исключает копчености и переработанное мясо, но колбаса по следующему рецепту полностью соответствует его принципам. Белок и овощи – идеальное сочетание для ужина.

Из кухонного инвентаря потребуется блендер и пароварка.

Фото: Домашняя колбаса с курицей и овощами (YouTube/Домашние вкусные рецепты)

Куриное филе (1 кг), 2 яйца и 100мл нежирных сливок перебить в блендере до однородного состояния. Добавить соль и любимые специи по вкусу, перемешать. Можно использовать замороженные овощи (например, мексиканскую смесь), сладкий перец, зеленый горошек. Их необходимо предварительно разморозить и, при необходимости, измельчить кубиками. Смешать все ингредиенты, добавить рубленую зелень и плотно завернуть в пищевую пленку. Варить колбасу в пароварке около 40 минут.

Такое блюдо не только можно есть вечером с легким салатом, но также использовать для приготовления полезных бутербродов на перекус.

Салат с тунцом

Когда не хочется проводить много времени на кухне, легкий салат с тунцом – отличный вариант, что приготовить на ужин вкусно, питательно и на скорую руку.

Фото: Салат с тунцом (pixabay.com)

Для этого понадобится:

Тунец, консервированный в собственном соку (200 г);

Зеленый горошек замороженный (или консервированная кукуруза) – 100 г;

Перепелиные яйца (5 шт.) или 2 куриных яйца;

Огурец – 1 шт.;

Йогурт без добавок – 2 ст.л.;

Горчица – 1 ч.л.;

Зелень укропа;

Соль и перец по вкусу.

С рыбы слить жидкость и размять. Яйцо отварить и нарезать кубиками, также измельчить огурец, порубить зелень. Добавить зеленый горошек (предварительно разморозить). Для соуса смешать йогурт, горчицу с щепоткой соли и перца. Соединить все ингредиенты с заправкой, хорошо перемешать.

Правильное питание может быть не только полезным, но и вкусным. Приготовьте на ужин блюда по таким рецептам - и ваша семья останется сытой и довольной.