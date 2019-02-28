4 месяца вместо 7 лет: виновника смертельного ДТП в Николаеве отпустили

Коллаж: РБК-Украина

Мужчина должен был просидеть в колонии семь лет, но вышел через четыре месяца

Бывшего полицейского Валерия Агаджанова, который виновен в смертельном ДТП в центре Николаева, досрочно освободили из колонии. Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Экс-полицейский был осужден 17 мая 2018 года на 7 лет и отправлен в колонию, которая находится в Полтаве. Спустя четыре месяца осужденный подал заявление о досрочном освобождении, которое в последствии утвердили.

Таким образом, с 14 сентября 2018 года Валерий Агаджанов стал абсолютно свободным человеком.

Стоит отметить, что 28 февраля 2016 года, в центре Николаева легковой автомобиль Агаджанова на большой скорости протаранил "Газель", который, вылетел на тротуар и ударил "Мерседес".

Видео: YouTube/Новости-N

В салоне БМВ было пять человек: три парня и две девушки. Четверо пассажиров погибли на месте. При этом удар был такой силы, что все пассажиры вылетели из автомобиля.

В живых остался только водитель Валерий Агаджанов. Он только получил не значительные ссадины и ушибы. В крови водителя следов алкоголя обнаружено не было.

Обе погибшие девушки были студентками николаевских вузов и дочерьми пенсионеров МВД. Молодые люди работали следователями в Заводском РОВД, но уволились из милиции в 2014 году. Валерий Агаджанов был старшим лейтенантом полиции, командиром взвода батальона полиции охраны.

Напомним, что суд арестовал водителя BMW Х5, который устроил смертельное ДТП под Киевом.

Ранее сообщалось, что в Киеве нетрезвый зампредседателя РГА сбил патрульную.