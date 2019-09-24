Без воды и туалета за почти тысячу гривен: Укрзализныця угодила в новый скандал

Укрзализныця возмутила пассажиров условиями проезда
Укрализныця подверглась критике из-за низкого уровня сервиса в фирменном поезде с дорогими билетами. Об этом рассказала жительница Мариуполя, которая возвращалась из столицы в родной город поездом №010 КБ. Любовь Товкач на своей странице в Facebook подробно описала все "косяки", с которыми столкнулась во время поездки.
Женщина возмущается, что при высокой стоимости билета условия поездки были крайне низкими.
Фото с Facebook-страницы Любови Товкач
"Зачем платить в три раза больше, если:
- нет горячей воды;
- нет воды вообще и нужно ходить в соседний вагон в туалет;
- вечером и ночью в купе жара, а утром холодина!;
- все стенки дребезжат при движении поезда;
- постельное белье не первой свежести;
- никто не предлагал обещанные ранее ланч - боксы;
- поезд опоздал на полтора часа и проводник не предупредил и не извинился, что поезд опоздал", - говорится в публикации.
Отмечается, что проблема отсутствия воды "всплыла" еще в начале поездки. Оказалось, что тен в их четвертом вагоне не работал и соответственно не было кипятка.
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
"Проводник бегала в соседний вагон с железным чайником за кипятком, а когда моя соседка по купе попросила дополнительно кипятка, его не оказалось, т.к. проводник вылила воду в раковину", - говорится в публикации.
Также женщина рассказала о грязных дорожках в коридоре и в купе, скатерть на столике была в пятнах.
"В туалете воды в кране не было практически с начала поездки. Жидкого мыла тоже не было, остатки белой туалетной бумаги исчезли сразу же. Ржавый кран, помятая раковина, еле текущая вода, вместо кнопочки для смыва биотуалета - простой настенный выключатель. Потом проводник вообще закрыла туалет в связи с тем, что не было воды со словами - "Ходите в туалет в соседний вагон". Если они знали, что проблема с водой существует, почему не исправили, когда были на отстое в Киеве?", - пишет пассажирка.
Товкач добавила, что в Укрзализнице перед запуском фирменного поезда сообщением Киев - Мариуполь обещали, что цена и сервис будут соответствовать.
"Хотели как лучше, а получилось как всегда, только в несколько раз дороже!" - резюмировала женщина.
Пользователи сети в комментариях к сообщению разделяют ее возмущение.
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