Без воды и туалета за почти тысячу гривен: Укрзализныця угодила в новый скандал

Укрзализныця попала в скандал из-за плохого сервиса (Фото: коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця возмутила пассажиров условиями проезда

Укрализныця подверглась критике из-за низкого уровня сервиса в фирменном поезде с дорогими билетами. Об этом рассказала жительница Мариуполя, которая возвращалась из столицы в родной город поездом №010 КБ. Любовь Товкач на своей странице в Facebook подробно описала все "косяки", с которыми столкнулась во время поездки.

Женщина возмущается, что при высокой стоимости билета условия поездки были крайне низкими.

Фото с Facebook-страницы Любови Товкач

"Зачем платить в три раза больше, если:

- нет горячей воды;

- нет воды вообще и нужно ходить в соседний вагон в туалет;

- вечером и ночью в купе жара, а утром холодина!;

- все стенки дребезжат при движении поезда;

- постельное белье не первой свежести;

- никто не предлагал обещанные ранее ланч - боксы;

- поезд опоздал на полтора часа и проводник не предупредил и не извинился, что поезд опоздал", - говорится в публикации.

Отмечается, что проблема отсутствия воды "всплыла" еще в начале поездки. Оказалось, что тен в их четвертом вагоне не работал и соответственно не было кипятка.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Проводник бегала в соседний вагон с железным чайником за кипятком, а когда моя соседка по купе попросила дополнительно кипятка, его не оказалось, т.к. проводник вылила воду в раковину", - говорится в публикации.

Также женщина рассказала о грязных дорожках в коридоре и в купе, скатерть на столике была в пятнах.

"В туалете воды в кране не было практически с начала поездки. Жидкого мыла тоже не было, остатки белой туалетной бумаги исчезли сразу же. Ржавый кран, помятая раковина, еле текущая вода, вместо кнопочки для смыва биотуалета - простой настенный выключатель. Потом проводник вообще закрыла туалет в связи с тем, что не было воды со словами - "Ходите в туалет в соседний вагон". Если они знали, что проблема с водой существует, почему не исправили, когда были на отстое в Киеве?", - пишет пассажирка.

Товкач добавила, что в Укрзализнице перед запуском фирменного поезда сообщением Киев - Мариуполь обещали, что цена и сервис будут соответствовать.

"Хотели как лучше, а получилось как всегда, только в несколько раз дороже!" - резюмировала женщина.

Пользователи сети в комментариях к сообщению разделяют ее возмущение.

Мы ехали в 104 - это просто катастрофа! В вагоне 5 градусов тепла, ужас!

Два дня назад ехала из Киева в 104, условия ужас, ехала в 8-м вагоне с открытым окном, не закрывалось, а сейчас с температурой и герпесом на губах.

Спасибо Любовь Товкач, что поднимаете эту тему;

Позор нашей Укрзализнице;

А вот у нас на этот раз все было неплохо, ну почти неплохо, если не считать, что пару часов небыло электричества. Потом сделали: и вагон отремонтированный, и вода была, и проводники вежливые! И поезд 84 с ценой что-то чуть больше 300. А в Киев ехала как ты - за 1000, с забитым туалетом и включенным кондиционером! Эт при том, что было весьма прохладно. На мое возмущение что замерзли сказали потерпеть. Выключат после Волновахи. Короче на интершарм приехала с соплями и кашлем!

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