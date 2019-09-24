Без води і туалету за майже 1000 гривень: Укрзалізниця вскочила в новий скандал

Укрзалізниця обурила пасажирів умовами проїзду
Укралізниця піддалася критиці через низький рівень сервісу у фірмовому поїзді з дорогими квитками. Про це розповіла мешканка Маріуполя, яка поверталася зі столиці в рідне місто поїздом №010 КБ. Любов Товкач на своїй сторінці в Facebook докладно описала всі "косяки", з якими зіткнулася під час поїздки.
Жінка обурюється, що при високій вартості квитка умови поїздки були вкрай низькими.
Фото з Facebook-сторінки Любові Товкач
"Навіщо платити втричі більше, якщо:
- немає гарячої води;
- немає води взагалі і потрібно ходити в сусідній вагон до туалету;
- ввечері та вночі в купе спека, а вранці холодно!;
- всі стінки деренчать при русі поїзда;
- постільна білизна не першої свіжості;
- ніхто не пропонував обіцяні раніше ланч - бокси;
- поїзд запізнився на півтори години і провідник не попередив і не вибачився, що потяг запізнився", - йдеться в публікації
Зазначається, що проблема відсутності води "спливла" ще на початку поїздки. Виявилося, що тен в їх четвертому вагоні не працював і відповідно не було окропу.
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
"Провідник бігала в сусідній вагон із залізним чайником за окропом, а коли моя сусідка по купе попросила додатково окропу, його не виявилося, бо провідник вилила воду в раковину", - йдеться в публікації.
Також жінка розповіла про брудні доріжки в коридорі та в купе, скатертина на столику була в плямах.
"В туалеті води в крані не було практично з початку поїздки. Рідкого мила теж не було, залишки білої туалетного паперу зникли відразу ж. Іржавий кран, пом'ята раковина, ледве поточна вода, замість кнопочки для змиву біотуалету - простий настінний вимикач. Потім провідник взагалі закрила туалет у зв'язку з тим, що не було води зі словами - "Ходіть до туалету в сусідній вагон". Якщо вони знали, що проблема з водою існує, чому не виправили, коли були на відстої в Києві?", - пише пасажирка.
Товкач додала, що в Укрзалізниці перед запуском фірмового поїзда сполученням Київ - Маріуполь обіцяли, що ціна і сервіс будуть відповідати.
"Хотіли як краще, а вийшло як завжди, тільки в кілька разів дорожче!" - резюмувала жінка.
Користувачі мережі у коментарях до повідомлення поділяють її обурення.
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