На Волыне загадочно погибла женщина с маленьким ребенком

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В Нововолынске при загадочных обстоятельствах погибла 36-летня женщина вместе со своим полуторагодовалым сыном. Они отравились угарным газом. При этом родные отмечают, что в этой квартире газом травятся уже не первый раз. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам свекрови погибшей Людмилы Римарук, она зашла в квартиру и сразу же почувствовала, что в ней очень жарко. При этом в ванной без сознания лежала ее невестка. Ребенок был тоже уже мертвым и находился на полу посреди игрушек.

Людмила Римарук убеждена, что ужасной трагедии можно было бы избежать, если бы газовики делали свою работу. По ее словам, шесть лет назад она вместе с сыном также отравилась угарным газом. Тогда в квартиру вызвали газовую службу.

Газовики все проверили и сказали, что возможно проблема кроется в обратке от вытяжки.

"Так мы вытяжку с колонкой не включали, но проверяли все. Она же вытяжку не включала, она в ванной была", - отметила Людмила Римарук.

Трагедия произошла на третьем этаже пятиэтажного дома. В квартире из газовых приборов находились только плита и колонка. Жители дома возмущены тем, что в эту квартиру уже три раза вызывали газовую службу, но никто ничего не делает.

По словам руководителя Нововолынского участка ПАО "Волыньгаз" Олега Галия, он работает с 2013 года и ему такие случаи не известны. Он также отметил, что причина утечки газа может быть в дымовых вентиляционных каналах.

"Возможно, где-то упал кирпич, может, завалился оголовок. Разные могут быть причины", - прокомментировал Галий.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство двух и более человек". В данное время проводится расследование этого инцидента.

По словам соседей, погибшая преподавала английский в садике и всегда была жизнерадостной. На похороны своего сына и жены приехал муж, который был на заработках в Польше.

Напомним, что недавно в Центре внешкольной и дошкольной работы в Каменском на уроке хореографии умерла 9-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что в одном из детсадов Львова отравились 10 детей. При этом один ребенок госпитализирован.