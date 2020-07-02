Вонь жуткая: на курорте под Одессой обнаружили десятки дохлых уток

Черноморское побережье возле Одессы в этом году не сильно радует отдыхающих стабильной экологической ситуацией. Кроме ежегодного наплыва водорослей, в районе Затоки обнаружили новую напасть – десятки мертвых уток.

Как сообщили в одном из местных Telegram-каналов, в воде было обнаружено около 50 уток-нырков. Их зафиксировали возле железнодорожной станции "Дружба" в районе Затоки.

"Со стороны моста принесло порядка 50 дохлых уток, вонь жуткая", - сообщили авторы видео.

Морские нырки – птицы семейства утиных, небольшого размера, до 1 кг весом. В паблике отметили, что причиной массовой гибели птиц могло стать отравление морской воды ядовитыми веществами.

В Затоке обнаружили десятки мертвых уток

Недавно экологи сообщили, что у берегов Одессы было зафиксировано цветение моря. Водоросли под воздействием высокой температуры начали разлагаться. У берегов начала скапливаться грязь вместе с водорослями.

В Одесской мэрии рассказали, что единственный способ борьбы с водорослями – это их убирать. За последние дни на городских пляжах было убрано и вычищено более 30 кубометров водорослей.

Кстати, ранее мы писали о том, что жителей и гостей Одессы, а также области призвали не купаться в загрязненной воде. Также рекомендуется не употреблять в пищу морепродукты и морскую рыбу. По словам экологов, ситуация с водорослями может продлиться от нескольких недель до месяца.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сейчас происходит на пляжах Одессы и Затоки.