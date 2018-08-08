"Воровали? Да": украинки рассказали, как пережили землетрясение в Индонезии

Фото: землетрясение в Индонезии (twitter.com/DailySabahRU)

Девушки сейчас находятся на острове Бали

Две украинки Мария Богомолова и Карина Романюк рассказали о том, как пережили землетрясение, всколыхнувшее остров Ломбок, что в Индонезии, 5 августа. Об этом сообщает ТСН.

Девушки находились на соседнем острове Гили Т. Их эвакуировали только на второй день после происшествия.

"Мы жили без электрики и достаточного количества продуктов. Сейчас мы на Бали, находимся на юго-востоке, здесь гораздо безопаснее", - сообщили украинки.

У них не было доступа к Интернету, но они записывали все, что происходило.

"Секунда. Вспышка и земля ушла из-под ног. Нас начало ужасно трясти и резко выбило пробки. Крик отовсюду, звук разбитого стекла. Мы упали, все, что я поняла - что надо падать на пол. Я схватила за руку Карину и мы упали. Землетрясение", - рассказала Мария.

Она также сообщила, что вокруг были люди, и все плакали и кричали, были разбиты витрины и перевернуты тележки продавцов уличной еды. Улицы охватила паника.

"Дальше все как в тумане. Людей вытаскивали из-под завалов. Были те, кто застрял под стенами домов. Люди хватали вещи и рвались в лодки. Лодки отправлялись с такой скоростью, что некоторые теряли свои вещи прямо в воде", - сказала девушка.

Девушки спали на пляже вместе с другими людьми, поскольку возвращаться ночью в отель было опасно. Были те, кто стал вытаскивать еду, напитки и деньги с касс, воспользовавшись ситуацией.

"Гили, который еще вчера был помойной ямой, стал мертвой помойной ямой. Стены домов слоем лежали в проходах узких улочек, стекла и разбитые витрины магазинов, предметы и пища хаотично разбросаны. Мы дошли до дома, в котором наши вещи. Он не пострадал, но двери были закрыты. Мы попытались найти ключи, но на улицах было мертво. В хостеле тоже ни души. Мы решили выбить окно, забрали рюкзаки и пошли к пляжу", - поделилась украинка.

Также она отметила, что когда они ждали на лодки, чтобы попасть на другой остров, то видели, как людей выталкивали с лодок. "Мы поняли, что ехать сегодня – означает буквально биться за место на лодке", - рассказала Мария. Поэтому девушки решили остаться на острове.

"Людей на острове много. Еды мало. Стены магазинов были развалены, а значит, люди просто вытаскивали продукты из магазинов и паковали в свои рюкзаки. Мы так делали три раза. Воровали? Да", - сообщила спасенная девушка.

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