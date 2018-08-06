"Размером с вишню": во Львовской области выпал крупный град

Фото: Град (facebook.com/igor.zinkevych)

Непогода повалила деревья

В Каменко-Бугском районе Львовской области выпал крупный град. О необычном погодном явлении сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в социальной сети Facebook.

Игорь Зинкевич отметил, что ледяные шарики очень крупны, размером с вишню. Кроме того, депутат сообщил, что на отрезке трассы Киев-Чоп в районе города Буск после грозы разбросаны крупные ветки по дороге. Зинкевич призвал водителей быть осторожными.

Фото: Град во Львовской области (facebook.com/igor.zinkevych)

В воскресенье, около 17 часов, во Львове и Львовской области прошла сильная гроза с громом и молнией. В результате погодного явления, в некоторых местах на дорогу обрушились деревья и ветки.

"Каменка-Бугская, Львовская область. Град размером с вишню. Трасса Киев – Чоп, от города Буск в сторону Львова гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители, будьте внимательны и осторожны", – предупредил Зинкевич.

Скриншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в западных областях. Они сообщали, что в регионе пройдут сильные дожди и возможен град.

Напомним, несколько дней назад на Прикарпатье сильные дожди размыли дороги и обвалили мосты.

В Косовском районе Ивано-Франковской области сотня дворов ушла под воду. За сутки здесь выпала месячная норма осадков. В результате стихии разрушены дороги и обвалилось четыре моста. Дождь шел всего час, но этого хватило, чтобы вода уничтожила весь урожай селян.

Видео: РБК-Украина