"Розміром з вишню": у Львівській області випав великий град

Фото: Град (facebook.com/igor.zinkevych)

Негода повалила дерева

У Кам'янко-Бузькому районі Львівської області випав великий град. Про незвичайний погодне явище повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ігор Зінкевич зазначив, що крижані кульки дуже великі, розміром з вишню. Крім того, депутат повідомив, що на відрізку траси Київ-Чоп в районі міста Буськ, після грози розкидані великі гілки по дорозі. Зінкевич закликав водіїв бути обережними.

Фото: Град у Львівській області (facebook.com/igor.zinkevych)

У неділю, близько 17 години, у Львові та Львівській області пройшла сильна гроза з громом і блискавкою. В результаті погодного явища, в деяких місцях на дорогу впали дерева і гілки.

"Камянка-Бузька, Львівська область. Град розміром з вишню. Траса Київ – Чоп, від міста Буськ в сторону Львова гроза покидала гілки дерев на трасу, водії, будьте уважні і обережні", – попередив Зінкевич.

Скріншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)

Раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в західних областях. Вони повідомляли, що в регіоні пройдуть сильні дощі і можливий град.

Нагадаємо, кілька днів тому на Прикарпатті сильні дощі розмили дороги і обвалили мости.

У Косівському районі Івано-Франківської області сотня дворів пішла під воду. За добу тут випала місячна норма опадів. В результаті стихії зруйновані дороги і обвалилося чотири мости. Дощ йшов всього годину, але цього вистачило, щоб вода знищила весь урожай селян.

Відео: РБК-Україна