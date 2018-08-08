"Крали? Так": українки розповіли, як пережили землетрус в Індонезії

Фото: землетрус в Індонезії (twitter.com/DailySabahRU)

Дівчата зараз знаходяться на острові Балі

Дві українки Марія Богомолова і Карина Романюк розповіли про те, як пережили землетрус, який сколихнув острів Ломбок, що в Індонезії, 5 серпня. Про це повідомляє ТСН.

Дівчата перебували на сусідньому острові Гілі Т. Їх евакуювали лише на другий день після події.

"Ми жили без електрики і достатньої кількості продуктів. Зараз ми на Балі, знаходимося на південно-сході, тут набагато безпечніше", - повідомили українки.

У них не було доступу до Інтернету, але вони записували все, що відбувалося.

"Секунда. Спалах і земля пішла з-під ніг. Нас почало жахливо трясти і різко вибило пробки. Крик звідусюди, звук розбитого скла. Ми впали, все, що я зрозуміла, що треба падати на підлогу. Я схопила за руку Карину і ми впали. Землетрус", - розповіла Марія.

Вона також повідомила, що навколо були люди, і всі плакали і кричали, були розбиті вітрини і перевернуті візки продавців вуличної їжі. Вулиці охопила паніка.

"Далі все як у тумані. Людей витягували з-під завалів. Були ті, хто застряг під стінами будинків. Люди хапали речі і рвалися в човни. Човни відправлялися з такою швидкістю, що деякі втрачали свої речі прямо у воді", - сказала дівчина.

Дівчата спали на пляжі разом з іншими людьми, оскільки повертатися вночі в готель було небезпечно. Були ті, хто став витягувати їжу, напої та гроші з кас, скориставшись ситуацією.

"Гілі, який ще вчора був помийною ямою, став мертвою помийною ямою. Стіни будинків шаром лежали в проходах вузьких вуличок, скло і розбиті вітрини магазинів, предмети і їжа хаотично розкидані. Ми дійшли до будинку, в якому наші речі. Він не постраждав, але двері були закриті. Ми спробували знайти ключі, але на вулицях було мертво. В хостелі теж ні душі. Ми вирішили вибити вікно, забрали рюкзаки і пішли до пляжу", - поділилася українка.

Також вона зазначила, що коли вони чекали на човни, щоб потрапити на інший острів, то бачили, як людей виштовхували з них. "Ми зрозуміли, що їхати сьогодні – означає буквально битися за місце на човні", - розповіла Марія. Тому дівчата вирішили залишитися на острові.

"Людей на острові багато. Їжі мало. Стіни магазинів були розвалені, а значить, люди просто витягали продукти з магазинів і пакували в свої рюкзаки. Ми так робили три рази. Крали? Так", - повідомила врятована дівчина.

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