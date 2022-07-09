Врачи дали советы, как пережить летнюю жару
Как выдержать летний зной (freepik)
Последнюю неделю во всех регионах Украины регистрируется экстремально высокая температура воздуха. Она продержится по меньшей мере несколько дней и, без сомнений, вновь вернется к концу этого самого тяжелого лета в нашей истории.
Как вести себя, чтобы пережить летний зной, рассказали в Министерстве здравоохранения.
Как выдержать летний зной: рекомендации Минздрава
- Позаботьтесь о людях, особенно уязвимых к ней, обеспечьте для них прохладные условия в доме и достаточное количество воды.
- Находясь дома, завесьте окна, особенно расположенные с солнечной стороны дома.
- Если на улице прохладнее, чем в помещении, делайте проветривание.
- Выходя по делам или на прогулку, держитесь в тени и старайтесь находиться в прохладных местах, носите панаму или шляпу с широкими полями.
- Избегайте пребывания под солнцем между 11:00 и 15:00 часами.
- Никогда не оставляйте никого, особенно детей, стариков и животных в закрытых транспортных средствах!
- Планируя физическую активность, выбирайте для тренировок утро или вечер.
- Имейте дома достаточный запас воды. Учитывайте возможные проблемы с централизованным водоснабжением в военное время.
- Прислушайтесь к себе: почувствовали жажду - попейте. Так организм подает сигнал о необходимости восстановления водного баланса.
- Чтобы легче переносить жару, употребляйте достаточное количество жидкости: усредненная суточная норма составляет 2-2,5 л.
- Отдавайте предпочтение обычной питьевой воде (без всякого привкуса) как главному источнику жидкости.
- Употребляйте первые блюда, умеренное количество чая и кофе как альтернативу воде.
- Ограничьте употребление фруктового сока до 150-200 мл в сутки. Откажитесь от сладких и алкогольных напитков.
Как выдержать жару (t.me/mozofficial)
Напомним, ранее диетолог рассказала, что категорически нельзя есть и пить в жару.
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