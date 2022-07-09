Лікарі дали поради, як пережити літню спеку
Як витримати літню спеку (freepik)
Останній тиждень в усіх регіонах України реєструється екстремально висока температура повітря. Вона протримається щонайменше декілька днів і, без сумнівів, знов повернеться до кінця цього найважчого літа в нашій історії.
Як поводитися, щоб пережити літню спеку, розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.
Як витримати літню спеку: рекомендації МОЗ
- Подбайте про людей, особливо вразливих до неї, забезпечте для них прохолодні умови в оселі та достатню кількість води.
- Перебуваючи вдома, завісьте вікна, особливо розташовані зі сонячного боку будинку.
- Якщо надворі прохолодніше, ніж у помешканні, робіть провітрювання.
- Виходячи у справах або на прогулянку, тримайтеся затінку та намагайтеся перебувати у прохолодних місцях, носіть панаму чи капелюх із широкими полями.
- Уникайте перебування під сонцем між 11:00 та 15:00 годинами.
- Ніколи не залишайте нікого, особливо дітей, людей похилого віку і тварин у зачинених транспортних засобах!
- Плануючи фізичну активність, обирайте для тренувань ранок або вечір.
- Майте вдома достатній запас води. Зважайте на можливі проблеми із централізованим водопостачанням у воєнний час.
- Дослухайтеся до себе: відчули спрагу - попийте. Так організм подає сигнал про необхідність відновлення водного балансу.
- Щоби легше переносити спеку, вживайте достатню кількість рідини: усереднена добова норма становить 2-2,5 л.
- Надавайте перевагу звичайній питній воді (без жодного присмаку) як головному джерелу рідини.
- Вживайте перші страви, помірну кількість чаю та кави як альтернативу воді.
- Обмежте вживання фруктового соку до 150-200 мл на добу. Відмовтеся від солодких і алкогольних напоїв.
Як витримати спеку (t.me/mozofficial)
Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, що категорично не можна їсти і пити в спеку.
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