Лікарі дали поради, як пережити літню спеку

Останній тиждень в усіх регіонах України реєструється екстремально висока температура повітря. Вона протримається щонайменше декілька днів і, без сумнівів, знов повернеться до кінця цього найважчого літа в нашій історії.

Як поводитися, щоб пережити літню спеку, розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, що категорично не можна їсти і пити в спеку.

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