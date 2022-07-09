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Лікарі дали поради, як пережити літню спеку

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Субота 09 липня 2022 12:28
Лікарі дали поради, як пережити літню спеку Як витримати літню спеку (freepik)
Автор: Марина Настевич

Останній тиждень в усіх регіонах України реєструється екстремально висока температура повітря. Вона протримається щонайменше декілька днів і, без сумнівів, знов повернеться до кінця цього найважчого літа в нашій історії.

Як поводитися, щоб пережити літню спеку, розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.

Як витримати літню спеку: рекомендації МОЗ

  • Подбайте про людей, особливо вразливих до неї, забезпечте для них прохолодні умови в оселі та достатню кількість води.
  • Перебуваючи вдома, завісьте вікна, особливо розташовані зі сонячного боку будинку.
  • Якщо надворі прохолодніше, ніж у помешканні, робіть провітрювання.
  • Виходячи у справах або на прогулянку, тримайтеся затінку та намагайтеся перебувати у прохолодних місцях, носіть панаму чи капелюх із широкими полями.
  • Уникайте перебування під сонцем між 11:00 та 15:00 годинами.
  • Ніколи не залишайте нікого, особливо дітей, людей похилого віку і тварин у зачинених транспортних засобах!
  • Плануючи фізичну активність, обирайте для тренувань ранок або вечір.
  • Майте вдома достатній запас води. Зважайте на можливі проблеми із централізованим водопостачанням у воєнний час.
  • Дослухайтеся до себе: відчули спрагу - попийте. Так організм подає сигнал про необхідність відновлення водного балансу.
  • Щоби легше переносити спеку, вживайте достатню кількість рідини: усереднена добова норма становить 2-2,5 л.
  • Надавайте перевагу звичайній питній воді (без жодного присмаку) як головному джерелу рідини.
  • Вживайте перші страви, помірну кількість чаю та кави як альтернативу воді.
  • Обмежте вживання фруктового соку до 150-200 мл на добу. Відмовтеся від солодких і алкогольних напоїв.

Лікарі дали поради, як пережити літню спекуЛікарі дали поради, як пережити літню спекуЛікарі дали поради, як пережити літню спекуЛікарі дали поради, як пережити літню спекуЛікарі дали поради, як пережити літню спекуЛікарі дали поради, як пережити літню спекуЯк витримати спеку (t.me/mozofficial)

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, що категорично не можна їсти і пити в спеку.

Також ми писали, які продукти допоможуть вам пережити спеку

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