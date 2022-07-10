Врачи определили самое полезное мясо, доступное украинцам

Какое мясо самое полезное?

По словам медика, пищей с наибольшим содержанием белка является куриная грудка, которая намного превышает куриные окорочка, крылышки и голени, а также говядину, свинину и баранину.

В 100 граммах куриной грудки содержится 31 грамм белка.

"Белок куриной грудки является высококачественным протеином, содержащим все незаменимые аминокислоты, а его усвояемость составляет 98%", - пишет медик.

Зачем нам употреблять белок

Белок является важным компонентом всех клеток и тканей организма, на него приходится примерно от 16% до 20% массы тела.

Будучи одной из трех основных питательных веществ для человеческого организма, белки являются основными компонентами иммунных клеток, антител и различных других иммунных молекул.

Клинические исследования показали, что высококачественный белок может стимулировать иммунные клетки и антитела, укреплять иммунную систему и избегать риска различных заболеваний.

Куриная грудка идеальна, если вы на диете

По сравнению с большинством видов красного мяса, куриная грудка - это белое мясо с высоким содержанием белка, низким содержанием жира и низкокалорийным содержанием, которое идеально подходит для тех, кто сидит на диете.

Стоит отметить, что куриная грудка является отличным источником имидазол дипептида. 100 граммов куриной грудки содержит около 1,2 грамма этого вещества.

Японские исследователи обнаружили, что имидазол дипептид улучшает и усиливает функцию памяти.

Отметим, что куриное филе в Украине дешевле чем свинина и говядина, поэтому наиболее доступно украинцам.