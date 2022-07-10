Лікарі визначили найкорисніше м'ясо, доступне українцям

М'ясо - багатий білком продукт, важливий для життєдіяльності людини. Але деякі види м'яса є поживнішими за інші.
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
За словами медика, їжею з найбільшим вмістом білка є куряча грудка, яка набагато переважає курячі стегенця, крильця і гомілки, а також яловичину, свинину і баранину.
У 100 грамах курячої грудки міститься 31 грам білка.
"Білок курячої грудки є високоякісним протеїном, що містить усі незамінні амінокислоти, а його засвоюваність становить 98%", - пише медик.
Білок є важливим компонентом усіх клітин і тканин організму, на нього припадає приблизно від 16% до 20% маси тіла.
Будучи однією з трьох основних поживних речовин для людського організму, білки є основними компонентами імунних клітин, антитіл та різних інших імунних молекул.
Клінічні дослідження показали, що високоякісний білок може стимулювати імунні клітини та антитіла, зміцнити імунну систему та уникнути ризику різних захворювань.
У порівнянні з більшістю видів червоного м’яса, куряча грудка – це біле м’ясо з високим вмістом білка, низьким вмістом жиру та низькокалорійним вмістом, яке ідеально підходить для тих, хто сидить на дієті.
Варто зазначити, що куряча грудка є чудовим джерелом імідазол дипептиду. 100 грамів курячої грудки містить близько 1,2 грама цієї речовини.
Японські дослідники виявили, що імідазол дипептид покращує та посилює функцію пам’яті.
Зазначимо, що куряче філе в Україні дешевше за свинину та яловичину, тому найбільш доступне українцям.
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