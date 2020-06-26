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Врачи побоялись осматривать: жертва "копов" в Кагарлыке рассказала новые детали

STYLERЖизнь    26.06.2020 - 10:45
Врачи побоялись осматривать: жертва "копов" в Кагарлыке рассказала новые детали
Изнасилование в Кагарлыке (Коллаж РБК-Украина)

Медики отказывались осматривать жертву изнасилования из-за страха перед полицией

В Кагарлыке полицейские избили и изнасиловали молодую женщину, которую вызвали на допрос в качестве свидетеля. Жертва сейчас находится под защитой полиции, а экс-"копы" отправились под суд. Женщина рассказала новые детали трагедии.

Жительница Кагарлыка рассказала, что после трагедии не могла получить квалифицированную медицинскую помощь, так как врачи отказались ее осматривать. Они ссылались на то, что у женщины нет паспорта (его забрали полицейские во время допроса и не вернули).

"Еще врачи не хотели смотреть в Кагарлыке меня. И в Обухове не хотели. Говорю, у меня тут живот режет, но они только так, потрогали и все. Сказали, что не хотят иметь проблемы с полицией", - рассказала женщина в интервью для издания "Украинская правда".

Она добавила, что осмотр после трагедии ей так и не провели. После того, как она заявила об изнасиловании, началось расследование. У жертвы изъяли личные вещи, в которых она была во время трагедии. Адвокат, который изначально взялся защищать права жертвы, предложил ей провести экспертизу по телефону.

"Он написал мне в Facebook. А потом мама ему позвонила, начала с ним общаться. Он говорит, я к вам приеду, поговорим. Но он был в Харькове, и сказал, что может все и на расстоянии все делать. Так он ничего и не делал. Говорил: "Делается, делается", а так ничего и не было", - добавила женщина.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что жертва полицейских в Кагарлыке дала пресс-конференцию с адвокатами и рассказала новые подробности дела.

А также мы писали о том, что адвокат жертвы из Кагарлыка сообщила новые детали трагедии.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины изнасилование
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