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Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть огурцы

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 07:44
Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть огурцы
Кому нельзя есть огурцы (фото: pixabay)

Огурцы могут быть опасными для некоторых людей

Свежие огурцы становятся особенно популярны среди украинцев летом, когда цена на хрустящий овощ заметно снижается, а нитратов в них становится меньше. Несмотря на ряд преимуществ, огурцы полезны далеко не всем людям, а кое-кому употреблять их даже противопоказано.

Так, врачи говорят, что от употребления зеленого овоща стоит отказаться людям с проблемами с почками - хроническим нефритом, обострением хронической почечной недостаточности, почечнокаменными заболеваниями. Ведь огурцы состоят на 95% из воды, а людям с такими проблемами нужен постоянный контроль жидкости.

Не стоит злоупотреблять овощем и тем, у кого есть проблемы с желудком или двенадцатиперстной кишкой, пишет newsyou.info.

Но если названных выше проблем со здоровьем у вас нет, то овощ бесспорно будет для вас очень полезен. Ведь в огурцах помимо воды и сахара содержится белок, витамины В1 и В2, витамин С, каротин, хлорофилл, фолиевая кислота, калий, фосфор, железо, натрий, магний, хлор, марганец, цинк, медь, хром и даже серебро. Кроме того, в них - высокое содержание щелочных солей, которые замедляют процесс старения.

Огурцы полезны для хорошей работы щитовидки, сердца и сосудов. А клетчатка в составе овоща улучшит перистальтику кишечника.

А вот из сока огурцов можно сделать отличную маску для лица, которая взбодрит после бессонной ночи и очистит поры.

Отметим, что ранее ученые назвали фрукт, который замедляет старение, при этом он доступен каждому украинцу.

Также названа самая полезная зелень, которая должна быть на столе каждый день.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины здоровьееда
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