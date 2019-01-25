Врачи утверждали, что я больна: украинка рассказала, как потеряла новорожденную дочку

Коллаж РБК-Украина

Женщина только через год узнала, почему ее ребенок погиб

Молодая женщина сообщила, как из-за ошибки врачей потеряла свою новорожденную дочку через четыре дня после ее рождения. Историю рассказали на портале "Украинцы Сегодня".

Молодая украинка Лиля рассказала, что они с мужем ожидали рождения своей второй дочери. Беременность протекала хорошо, Лилю регулярно наблюдали врачи, а когда подошел срок – назначили плановое кесарево сечение.

Операция прошла успешно и родилась абсолютно здоровая девочка, которую назвали Эвелиной. Малышка весила 3700 и была 53 см, оценка при рождении была 8/8 по Апгар.

Счастливый папа успел одним глазом посмотреть на новорожденную дочку и побежал покупать приданое. А потом ему позвонила бабушка другой новорожденной и сообщила, что с Эвелинкой что-то не так – она начала задыхаться.

Когда Юрий прибежал в больницу, то девочку уже перевели в реанимацию и врачи сообщили, что прогнозы плохие. Лиля смогла увидеть дочку только на четвертый день после родов и после этого девочка умерла. В заключении судмедэкспертов было написано, что ребенок скончался от родовой травмы, несовместимой с жизнью.

"Заведующая отделения реанимации новорожденных начала мне говорить: "Лиля, ты чем-то больна, твою плаценту отдадим на исследование", спрашивала, нормальная ли у меня старшая дочка. Да моя дочка уже во второй класс пошла!" – рассказала женщина.

Она призналась, что в течении долгого времени винила себя за смерть ребенка и проходила обследование за обследованием. Но потом выяснилось, что она абсолютно здорова.

Беды Лили не закончились и меньше чем через месяц после трагедии, у нее началось кровотечение. Она обратилась к тому врачу, который проводил кесарево сечение. Врач сказал, что это менструация и предложил подождать пару дней. Когда через неделю Лиля снова к нему пришла, он снова повторил ей то же самое. А еще через сутки Лилю увезла скорая, так как кровотечение было вызвано остатками плаценты.

Почти полтора месяца Юра и Лиля скрывали правду от старшей дочери. И только на 40-й день они повезли ее на кладбище и объяснила, что младшая сестричка, которую она так ждала, теперь на небе.

В течении многих месяцев они пытались узнать, что же на самом деле произошло с Эвелиной. Патологоанатом больницы сказал, что если б были видеокамеры, то показали бы. У девочки во время вскрытия обнаружили гематомы в сердце, в почках, надпочечниках, легких, селезенке, а в голове – 100 мл крови, которая залила весь мозг.

В конце концов они выяснили, что стало причиной смерти их маленькой дочери.

"Как мы узнали позже, нашу Эвелинку, после того как приняли на свет, передавали в руки молодому специалисту, которая впервые была на кесаревом сечении. И во время этой символической "церемонии" ребенка…не удержали, она упала на кафельный пол. Сейчас об этом случае знают все гинекологи города, но молчат. Никто открыто не говорит", - рассказала Лиля.

Она объяснила, что если бы врачи честно сказали, что произошло, извинились, то возможно они с мужем никуда не стали бы обращаться.

"Вместо этого они повели себя со мной и моей семьей как с клеветниками, а не как с потерпевшими. Один наш знакомый врач даже сказал мне, что "надо мной висит проклятье" и чтобы я "чаще в церковь ходила". Получается, я должна всю жизнь плакать, заказывать поминальные службы, а врачи, по вине которых умер ребенок – святые? Это меня так зацепило, что я обратилась в прокуратуру", - сообщила Лиля.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Тернополем по неизвестным причинам умер младенец.

А также рассказывали о том, что в Киеве ребенок попал в реанимацию из-за тяжелой болезни.