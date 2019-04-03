Без вашей помощи не обойтись: волонтеры собирают средства на лечение бойца

Украинскому бойцу Павлу Кокошко из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского собирают деньги на лечение, сообщает на Facebook-странице ОО "Єдність та допомога" волонтер Станислав Кушнаров.

Он сообщил, что бойцу поступают средства несмотря на то, что в стране много людей думает о выборах президента Украины.

"В то время, когда все Украинцы небезосновательно обеспокоены судьбой страны после президентских выборов, хотим подарить немного позитива! На первом фото - наш Павел Кокошко в кругу родных делает очередную тренировку для ноги. Как и каждый день, ступает на нее согласно рекомендациям врача. Это очень нелегко, однако наш Паша действует настойчиво! Пожелаем успехов герою!" – написали волонтеры.

Фото: Facebook.com/ГО "Єдність та допомога"

Военный подорвался на растяжке в июне 2016 года у Старогнатовки во время выполнения боевого задания.

"От ранения пострадали обе ноги Павла, что сделало его прикованным к инвалидной коляске. В течение двух лет он проходил лечение в госпиталях, а сейчас - демобилизован и выписан домой в состоянии инвалидности", - говорят волонтеры.

Ему поставили диагноз - эквинусное состояние левой стопы, выраженный рубцово-язвенный дефект мягких тканей левой голени с рубцовой контрактурой и спайками сухожилий тыльных сгибателей левой стопы; огнестрельный остеомиелит правой большеберцовой кости, выраженные комбинированные контрактуры обоих коленных суставов. Сейчас он проходит лечение.

Фото: Facebook.com/ГО "Єдність та допомога"

По словам Станислава Кушнарова, на карточку Павла Кокошко продолжают поступать деньги от благотворителей из разных городов Украины.

"Так, за прошлый месяц поступило более 20 000 гривен! Поступления не прекращались даже в день выборов! И это очень здорово, ведь обычно таким тяжелораненым, как Павел, невозможно заранее предусмотреть все затраты на лечение. И даже, если какие то средства останутся, мы согласуем с вами, на помощь какому бойцу их потратить", - написал он.

Сбор пожертвований на лечение Павла проводит ОО "Єдність та допомога", карта Приватбанка 5169 3324 0542 5318. Координирует помощь волонтер Станислав Кушнаров, тел.: (066) 796-34-97.

Фото: Facebook.com/ГО "Єдність та допомога"

Напомним, ранее волонтер пожаловался на украинцев за то, что стали меньше помогать украинским бойцам.

Также волонтеры собирают деньги на лечение бойца из Одесской области, который получил ранение в зоне АТО на Донбассе.