"Все, я буду умирать": звезда украинских сериалов шокировала историей о спасении отца

В прошлом году Наталка Денисенко и все ее родные люди переболели COVID. По словам звезды сериала "Сага" и "Крепостная", ее эмоциональное состояние было ужасным.

"Он заболел коронавирусом, и после этого говорит: "Что-то я чувствую, что пройду несколько кварталов - все, у меня уже одышка, болит сердце, колотится". Говорю ему: "Иди бегом сделай все, что надо, анализы". И снимок показал, что в сердце у него уже была закупорка сосудов где-то даже 99%. Врач говорит: "Боже, вы так вовремя пришли, у вас сейчас инфаркт может быть". Сказал, что надо делать операцию", - рассказала Денисенко.

Но самыми большими хлопотами для родителей Натальи стала даже не весть о срочной операции, а цена, которую надо было уплатить за нее.

"65 тысяч гривен. У меня родители небогатые, отец уехал в село, пофотографировал, где что ценное у него лежит. Говорит: "Все, я буду умирать", - вспомнила Наталья.

Актриса сразу привезла нужную сумму. И та сверхсложная операция побудила ее еще больше ценить собственную жизнь и жизнь своих родителей.

"Сейчас мы взрослеем, наши родители не молодеют, и ты понимаешь, что в любой момент может быть какой-то звоночек... Поэтому цените своих родителей", - призвала звезда.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)