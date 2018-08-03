"Все ужас": в сети появилась запись разговора украинского пограничника с мамой (видео)

Фото: twitter.com DPSU_ua

Служащий пожаловался на ужасные условия службы

В сети опубликовали аудиозапись разговора украинского пограничника с мамой, на которой он жалуется на службу. Соответствующее видео опубликовал Александр Ворошило на своей странице в Facebook.

"Все ужас. Дождь, телефон забрали, рация не работает, румыны бегают каждые пять минут. Меня разрывает изнутри", - процитировали пограничника в публикации.

Во время разговора мужчина начинает плакать. Он жалуется, что у него забрали телефон.

"Румыны бегают каждые пять минут… Границу пресекают. Я не могу не доложить и стрелять нельзя… Болото, дождь идет, нет ничего", - жалуется военный.

"У меня дурка, мама", - говорит он.

Мужчина угрожает, что прострелит себе ногу и его заберут в госпиталь. Судя по записи, службу он проходит на границе с Молдовой.

На записи присутствует нецензурная лексика.

Видео: Запись разговора (facebook.com/i.giggster)

Скриншот поста (facebook.com/i.giggster)

Скриншот комментариев (facebook.com/i.giggster)

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