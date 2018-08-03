"Все жах": у мережі з'явився запис розмови українського прикордонника з мамою (відео)

Фото: twitter.com DPSU_ua

Службовець поскаржився на жахливі умови служби

У мережі оприлюднили аудіозапис розмови українського прикордонника з мамою, на якій він скаржиться на службу. Відповідне відео опублікував Олександр Ворошило на своїй сторінці в Facebook.

"Все жах. Дощ, телефон забрали, рація не працює, румуни бігають кожні п'ять хвилин. Мене розриває зсередини", - процитували прикордонника у публікації.

Під час розмови чоловік починає плакати. Він скаржиться, що у нього забрали телефон.

"Румуни бігають кожні п'ять хвилин... Кордон перетинають. Я не можу не доповісти і стріляти не можна... Болото, дощ іде, немає нічого", - скаржиться військовий.

"У мене дурка, мама", - говорить він.

Чоловік погрожує, що прострелить собі ногу і його заберуть в госпіталь. Судячи з запису, він проходить службу на кордоні з Молдовою.

На записи присутня нецензурна лексика.

Відео: Запис розмови (facebook.com/i.giggster)

Скріншот поста (facebook.com/i.giggster)

Скріншот коментарів (facebook.com/i.giggster)

Раніше повідомлялося, що бійці ООС страждають через нове обладнання бойовиків.

До речі, в мережі показали вражаючі випробування потужних українських ракет.

Герої, що загинули в липні 2018 (відео: РБК-Україна)