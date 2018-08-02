"Сжигает сетчатку глаза": бойцы ООС страдают из-за нового оборудования боевиков

Фото: facebook.com 93OMBR

Украинцев призвали помочь нашим снайперам

В зоне Операции объединенных сил на Донбассе боевики применяют против украинских снайперов новые методы обезвреживания. Система ищет снайперские прицелы, а после обнаружения включает лазер. Из-за такого оборудования украинские военные теряют зрение. Об этом рассказали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в соцсети Facebook.

"Прицел, который вы видите на фото ниже, называется Bushnell Elite Tactical 6-24x50, он стоит порядка 36 000 грн и "служил" у снайперов одной из механизированных бригад ВСУ", - отметили в сети.

Фото: Bushnell Elite Tactical 6 (facebook.com/backandalive)

Сообщается, что недавно в Луганской области этот прицел был поврежден российской антиснайперской системой.

"Мы точно не знаем какой, но, возможно, это был индикатор "Луч 1-М", - добавили в организации.

"Система, которая повредила прицел, работает на двух уровнях. На первом этапе специальный поисковик ищет оптические приборы в радиусе 2 км. Он же вычисляет "качество" оптики – в отличие от снайперского прицела, обычный бинокль "поисковику" будет не интересен", - рассказали в сети.

"Дальше в работу включается лазер, который также в радиусе до 2 км сжигает сетчатку глаза и вредит линзе прибора. Невооруженным глазом повреждение увидеть очень сложно – реально подтвердить факт прожигания лазером можно только после полной разборки прицела", - отметили в публикации.

"Но, если присмотреться, то под определенным градусом с обратной стороны прицела можно увидеть скол на линзе – черное пятнышко, похожее на обычный скол на бутылке", - объяснили в сети.

Отмечается, что один из случаев применения противснайперской системы чудом не причинил вреда украинскому бойцу.

"В момент, когда российский прибор бил по Bushnell, наш снайпер не смотрел в прицел. Это спасло его. Когда аналогичная ситуация случилась в прошлый раз, военный смог восстановить зрение лишь на 30%. Естественно, после такого ранения о службе на должности снайпера не может быть и речи", - подчеркнули в организации.

Неравнодушных украинцев просят помочь воинам и оказать им финансовую поддержку.

"Bushnell Elite Tactical 6-24x50 – хороший и относительно доступный прицел. Но прицел Athlon Cronus BTR гораздо лучше. Он стоит порядка 60 000 грн. Мы очень хотим как можно быстрее доставить на передовую замену сгоревшему прибору", - сообщили волонтеры.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Кстати, 58-летний военный читает свои стихи из зоны боевых действий.

"До вражеских позиций очень маленькое расстояние, и нужно хорошо их видеть. И желательно, конечно, лучшую аппаратуру, чтобы видеть лучше. Чтобы мы не были слепыми", – отметил воин.

Ранее в соцсети опубликовали трогательное фото раненого бойца ВСУ с женой.

Напомним, боец рассказал о действиях оккупанта в опорном пункте Донецкой области.

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