"Палить сітківку ока": бійці ООС страждають через нове обладнання бойовиків

Фото: facebook.com 93OMBR

Українців закликали допомогти нашим снайперам

У зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики застосовують проти українських снайперів нові методи знешкодження. Система шукає снайперські приціли, а після виявлення вмикає лазер. Через таке обладнання українські військові втрачають зір. Про це розповіли на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" в соцмережі Facebook.

"Приціл, який ви бачите на фото нижче, називається Bushnell Elite Tactical 6-24x50, він стоїть близько 36 000 грн і " служив" у снайперів однієї з механізованих бригад ЗСУ", - відзначили в мережі.

Фото: Bushnell Elite Tactical 6 (facebook.com/backandalive)

Повідомляється, що нещодавно в Луганській області цей приціл був пошкоджений російською антиснайперською системою.

"Ми точно не знаємо якою, але, можливо, це був індикатор "Луч 1-М", - додали в організації.

"Система, яка пошкодила приціл, працює на двох рівнях. На першому етапі спеціальний пошуковик шукає оптичні прилади в радіусі 2 км. Він же обчислює "якість" оптики - на відміну від снайперського прицілу, звичайний бінокль "пошуковику" буде не цікавий", - розповіли в мережі.

"Далі в роботу включається лазер, який також в радіусі до 2 км спалює сітківку ока і шкодить лінзі приладу. Неозброєним оком пошкодження побачити дуже складно - реально підтвердити факт пропалювання лазером можна тільки після повного розбирання прицілу", - відзначили в публікації.

"Але, якщо придивитися, то під певним градусом зі зворотного боку прицілу можна побачити скол на лінзі - чорна цятка, схоже на звичайний скол на пляшці", - пояснили в мережі.

Відзначається, що один з випадків застосування протиснайперської системи дивом не заподіяв шкоди українському бійцю.

"У момент, коли російський прилад бив по Bushnell, наш снайпер не дивився в приціл. Це врятувало його. Коли аналогічна ситуація трапилася в минулий раз, військовий зміг відновити зір лише на 30%. Зрозуміло, що після такого поранення про службу на посаді снайпера не може бути й мови", - підкреслили в організації.

Небайдужих українців просять допомогти воїнам і надати їм фінансову підтримку.

"Bushnell Elite Tactical 6-24x50 - хороший і відносно доступний приціл. Але приціл Athlon Cronus BTR набагато кращий. Він коштує близько 60 000 грн. Ми дуже хочемо якомога швидше доставити на передову заміну згорілого приладу", - повідомили волонтери.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

До речі, 58-річний військовий читає свої вірші із зони бойових дій.

"До ворожих позицій дуже маленька відстань, і потрібно добре їх бачити. І бажано, звичайно, кращу апаратуру, щоб бачити краще. Щоб ми не були сліпими", - зазначив воїн.

Раніше в соцмережі опублікували зворушливе фото пораненого бійця ЗСУ з дружиною.

Нагадаємо, боєць розповів про дії окупанта в опорному пункті Донецької області.

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