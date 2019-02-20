Всемирно известный журнал оскандалился из-за Севастополя

National Geographic назвал оккупированный город столицей России

Российская редакция журнала National Geographic опубликовала статью под названием "Море внутри", где назвала оккупированный РФ Севастополь "Южной столицей России". Соответствующую информацию можно найти на сайте издания.

Автор представляет Севастополь как "славный город-герой и город федерального значения, субъект Российской Федерации и место крещения Руси". Однако почему-то не упоминается оккупация Россией.

В целом статья выдержана в рекламном стиле, чтобы россияне почаще посещали оккупированный их страной Крымский полуостров.

"Есть города, которые не нуждаются в представлении, они давно у всех на слуху. Именно такой Севастополь - славный город-герой и город федерального значения, субъект Российской Федерации и место крещения Руси. Сегодня Севастополь претендует на звание Южной столицы России", - сказано в сообщении.

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