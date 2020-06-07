Встречаем настоящее лето: синоптики обрадовали теплым прогнозом на воскресенье

Погода в Украине 7 июня будет жаркой и дождливой (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине станет по-летнему теплой уже 7 июня

Погода в Украине 7 июня будет жаркой и дождливой. Синоптики предупреждают о повышении уровня тепла до +30 градусов в восточных и южных областях. При этом на западе нашей страны, по данным специалистов из Укргидрометцентра, ожидаются грозовые дожди и не столь высокие показатели тепла.

Синоптики предупреждают о дождях с грозами в западных областях Украины. Как сообщается, пострадают Закарпатская, Львовская и Ивано-Франковская области. В Волынской, Ровенской и Тернопольской обещают небольшие осадки в течение дня. В остальных областях нашей страны – солнечная погода с переменной облачностью.

При этом синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +30 градусов в течение дня. Однако по-настоящему теплая погода ожидается только в восточных и южных областях, где термометры поднимутся до уровня до +27… +31 градусов. В центральных областях в воскресенье ожидается до +27… +30 градусов. При этом холоднее всего будет в западных областях, где уровень тепла в течение дня будет колебаться в рамках +24… +29 градусов.

Погода в Украине на 7 июня по областям (карта: meteo.gov.ua)

Подробный прогноз погоды в Украине на 7 июня:

Ужгород – +23... +25

Львов – +23... +25

Ивано-Франковск – +23... +25

Тернополь – +23... +25

Черновцы – +23... +25

Хмельницкий – +24... +26

Луцк – +23... +25

Ровно – +23... +25

Житомир – +25... +27

Винница – +26... +28

Одесса – +25... +27

Николаев – +27... +29

Херсон – +27... +29

Симферополь – +26... +28

Кропивницкий – +27... +29

Черкассы – +26... +28

Чернигов – +26... +28

Суммы – +25... +27

Полтава – +26... +28

Днепр – +27... +29

Запорожье – +27... +29

Донецк – +28... +30

Луганск – +28... +30

Харьков – +28... +30

Киев – +26... +28

Напомним, что ранее мы писали прогноз погоды на выходные, 6-7 июня.

Также мы сообщали, что синоптики опубликовали прогноз погоды на июнь.

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Автор: Киселева Анна