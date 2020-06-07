Встречаем настоящее лето: синоптики обрадовали теплым прогнозом на воскресенье

Погода в Украине станет по-летнему теплой уже 7 июня
Погода в Украине 7 июня будет жаркой и дождливой. Синоптики предупреждают о повышении уровня тепла до +30 градусов в восточных и южных областях. При этом на западе нашей страны, по данным специалистов из Укргидрометцентра, ожидаются грозовые дожди и не столь высокие показатели тепла.
Синоптики предупреждают о дождях с грозами в западных областях Украины. Как сообщается, пострадают Закарпатская, Львовская и Ивано-Франковская области. В Волынской, Ровенской и Тернопольской обещают небольшие осадки в течение дня. В остальных областях нашей страны – солнечная погода с переменной облачностью.
При этом синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +30 градусов в течение дня. Однако по-настоящему теплая погода ожидается только в восточных и южных областях, где термометры поднимутся до уровня до +27… +31 градусов. В центральных областях в воскресенье ожидается до +27… +30 градусов. При этом холоднее всего будет в западных областях, где уровень тепла в течение дня будет колебаться в рамках +24… +29 градусов.
Погода в Украине на 7 июня по областям (карта: meteo.gov.ua)
Подробный прогноз погоды в Украине на 7 июня:
Ужгород – +23... +25
Львов – +23... +25
Ивано-Франковск – +23... +25
Тернополь – +23... +25
Черновцы – +23... +25
Хмельницкий – +24... +26
Луцк – +23... +25
Ровно – +23... +25
Житомир – +25... +27
Винница – +26... +28
Одесса – +25... +27
Николаев – +27... +29
Херсон – +27... +29
Симферополь – +26... +28
Кропивницкий – +27... +29
Черкассы – +26... +28
Чернигов – +26... +28
Суммы – +25... +27
Полтава – +26... +28
Днепр – +27... +29
Запорожье – +27... +29
Донецк – +28... +30
Луганск – +28... +30
Харьков – +28... +30
Киев – +26... +28
Напомним, что ранее мы писали прогноз погоды на выходные, 6-7 июня.
Также мы сообщали, что синоптики опубликовали прогноз погоды на июнь.
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Автор: Киселева Анна