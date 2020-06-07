Зустрічаємо справжнє літо: синоптики обрадували теплим прогнозом на неділю

Погода в Україні стане по-літньому теплою вже 7 червня
Погода в Україні 7 червня буде спекотною і дощовою. Синоптики попереджають про підвищення рівня тепла до +30 градусів, у східних та південних областях. При цьому на заході нашої країни, за даними фахівців з Укргідрометцентру, очікуються грозові дощі та не настільки високі показники тепла.
Синоптики попереджають про дощі з грозами у західних областях України. Як повідомляється, постраждають Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська області. У Волинській, Рівненській і Тернопільській обіцяють невеликі опади протягом дня. В інших областях нашої країни – сонячна погода з мінливою хмарністю.
При цьому синоптики прогнозують підвищення температури повітря до +30 градусів протягом дня. Однак по-справжньому тепла погода очікується лише в східних і південних областях, де показники термометрів піднімуться до рівня до +27... +31 градусів. У центральних областях у неділю очікується до +27... +30 градусів. При цьому найхолодніше буде у західних областях, де рівень тепла протягом дня коливатиметься в межах +24... +29 градусів.
Погода в Україні на 7 червня по областях (карта: meteo.gov.ua)
Докладний прогноз погоди в Україні на 7 червня:
Ужгород – +26... +28
Львів – +24... +26
Івано-Франківськ – +25... +27
Тернопіль – +25... +27
Чернівці – +26... +28
Хмельницький – +25... +27
Луцьк – +25... +27
Рівне – +26... +28
Житомир – +27... +29
Вінниця – +27... +29
Одеса – +25... +27
Миколаїв – +29... +31
Херсон – +29... +31
Сімферополь – +27... +29
Кропивницький – +28... +30
Черкаси – +27... +29
Чернігів – +27... +29
Суми – +26... +28
Полтава – +26... +28
Дніпро – +28... +30
Запоріжжя – +28... +30
Донецьк – +27... +29
Луганськ – +27... +29
Харків – +28... +30
Київ – +27... +29
Нагадаємо, що раніше ми писали прогноз погоди на вихідні, 6-7 червня.
Також ми повідомляли, що синоптики опублікували прогноз погоди на червень.
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Автор: Киселева Анна