"Вся суть "ДНР" в одном фото": в сети сравнили Донецк до войны и сегодня

Фото: Andrew Butko/wikimedia.org

На снимке показали состояние донецкого вуза

В сети показали всю суть "ДНР" в одном фото. Соответствующий снимок опубликовал журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

На фотографиях запечатлен Донецкий юридический институт до войны и то, как он выглядит сегодня.

Фото: Донецкий юридический институт до войны (twitter.com/den_kazansky)

Фото: Донецкий юридический институт сегодня (twitter.com/den_kazansky)

"Донецкий юридический институт (также известный как ДИВД) - до войны и сегодня. Вся суть "ДНР" в одном фото. Что не разрушено – то запущено, заброшено, заросло бурьяном. Вот это и есть истинное отношение захватчиков к Донбассу и его жителям", - написал он.

На фото видно, что здание вуза стоит заброшенным.

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Ранее в сети показали ужасное состояние курорта в "ДНР".

"Купальники изнутри также позеленели, и под струей проточной воды с них текла зелёная вода, как будто выпачканы акварельной краской. Такого резкого цветения моря раньше не видели и очень сомневаемся, что это природное явление", - рассказывают очевидцы.

Также в сети показали, как отдыхают на единственном курорте Донбасса.

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