"Вся суть" ДНР "в одному фото": в мережі порівняли Донецьк до війни і сьогодні

Фото: Andrew Butko/wikimedia.org

На знімку показали стан донецького вузу

У мережі показали всю суть "ДНР" в одному фото. Відповідний знімок опублікував журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.

На фотографіях зображений Донецький юридичний інститут до війни і те, як він виглядає сьогодні.

Фото: Донецький юридичний інститут до війни (twitter.com/den_kazansky)

Фото: Донецький юридичний інститут сьогодні (twitter.com/den_kazansky)

"Донецький юридичний інститут (також відомий як ДІВД) - до війни і сьогодні. Вся суть" ДНР "в одному фото. Що не зруйноване - то запущено, закинуто, заросло бур'яном. Ось це і є справжнє ставлення загарбників до Донбасу і його жителям" , - написав він.

На фото видно, що будівля вузу стоїть занедбаний.

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Раніше в мережі показали жахливий стан курорту в "ДНР".

"Купальники зсередини також позеленіли, і під струменем проточної води з них текла зелена вода, як ніби забруднені акварельною фарбою. Такого різкого цвітіння моря раніше не бачили і дуже сумніваємося, що це природне явище", - розповідають очевидці.

Також в мережі показали, як відпочивають на єдиному курорті Донбасу.

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