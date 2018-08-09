Не выдержало сердце: в зоне ООС во время боевых действий умер украинский военный

Коллаж РБК-Украина

У 34-летнего бойца остановилось сердце

В зоне проведения боевых действий умер украинский военный Виктор Кандалюк. Об этом передает "Думская".

Мужчина умер во время боевых действий на наблюдательном пункте. Когда начался обстрел, у 34-летнего бойца остановилось сердце.

Фото: Виктор Кандалюк (dumskaya.net)

"Начался обстрел, и мы увидели, что он упал. К сожалению, несколько часов к Виктору нельзя было подобраться: работал снайпер. Сейчас причины смерти устанавливаются. Предварительно это был сердечный приступ", - рассказал сослуживец Кандалюка.

У Виктора остался маленький сын.

Ранее в Ровенской области простились с погибшим бойцом, который четыре года считался пропавшим без вести.

Также сообщалось, что в Запорожье попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Юрием Дженжерой.

37-летний Юрий Дженжера погиб 28 июля в бою с российскими диверсантами на Светлодарской дуге в Луганской области. Он был старшим солдатом, командиром отделения 53-й отдельной механизированной бригады.

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