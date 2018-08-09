Не витримало серце: в зоні ООС під час бойових дій помер український військовий

Колаж РБК-Україна

У 34-річного бійця зупинилося серце

В зоні проведення бойових дій помер український військовий Віктор Кандалюк. Про це передає "Думська".

Чоловік помер під час бойових дій на спостережному пункті. Коли почався обстріл, у 34-річного бійця зупинилося серце.

Фото: Віктор Кандалюк (dumskaya.net)

"Почався обстріл, і ми побачили, що він упав. На жаль, кілька годин до Віктора не можна було підібратися: працював снайпер. Зараз причини смерті встановлюються. Попередньо це був серцевий напад", - розповів товариш Кандалюка.

У Віктора залишився маленький син.

Раніше в Рівненській області попрощалися із загиблим бійцем, який чотири роки вважався зниклим без вісті.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем Юрієм Дженжерою.

37-річний Юрій Дженжера загинув 28 липня в бою з російськими диверсантами на Светлодарской дузі в Луганській області. Він був старшим солдатом, командиром відділення 53-ї окремої механізованої бригади.

Ще ми писали про те, що в Бердянську застрелили бійця АТО з позивним "Сармат".

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