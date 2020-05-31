Выходные дни и праздники в июне: сколько будем отдыхать

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня
В июне 2020 года украинцы получат два дополнительных выходных дня в связи с двумя праздниками. Первый дополнительный выходной в Украине будет в понедельник, 8 июня, так как большой христианский праздник Троица выпадает в этом году на 7 июня.
Второй дополнительный выходной украинцы получат в понедельник, 29 июня, так как 28 июня Украина будет праздновать День Конституции.
Таким образом, получится два длинных уик-энда – с 6 по 8 июня, а также с 27 по 29 июня.
Всего в июне будет 20 рабочих дней и 10 выходных дней.
Кроме того, в июне будут отмечаться такие праздники и памятные дни:
Напомним, ранее мы писали о том, какие православные праздники будут отмечать в Украине в июне 2020 года.
А также рассказывали о том, когда в Украине будут отмечать Троицу.
Автор: Анна Шиканова