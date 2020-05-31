Выходные дни и праздники в июне: сколько будем отдыхать

В июне 2020 года украинцы получат два дополнительных выходных дня в связи с двумя праздниками. Первый дополнительный выходной в Украине будет в понедельник, 8 июня, так как большой христианский праздник Троица выпадает в этом году на 7 июня.

Второй дополнительный выходной украинцы получат в понедельник, 29 июня, так как 28 июня Украина будет праздновать День Конституции.

Таким образом, получится два длинных уик-энда – с 6 по 8 июня, а также с 27 по 29 июня.

Всего в июне будет 20 рабочих дней и 10 выходных дней.

Кроме того, в июне будут отмечаться такие праздники и памятные дни:

1 июня – День защиты детей.

5 июня – Всемирный день окружающей среды.

6 июня - День журналиста

7 июня – Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности

8 июня - Всемирный день океанов

9 июня - Международный день друзей

14 июня - Всемирный день донора, День работников легкой промышленности

20 июня - Всемирный день беженцев

21 июня - День медработника

22 июня - День скорби по жертвам войны в Украине

23 июня - День госслужбы Украины

25 июня - День таможенной службы Украины

28 июня - День Конституции Украины, День молодежи.

Напомним, ранее мы писали о том, какие православные праздники будут отмечать в Украине в июне 2020 года.

А также рассказывали о том, когда в Украине будут отмечать Троицу.