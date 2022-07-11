Вылечить можно: что такое туберкулез и на какие симптомы стоит обратить внимание
Туберкулез - серьезное заболевание, которое можно вылечить при условии правильного лечения. Важно обратить внимание на первоочередные симптомы.
Об этом сообщает Национальная Служба здоровья Украины.
Симптомы туберкулеза
Чаще всего туберкулез имеет следующие симптомы:
- кашель более 3 недель, с мокротой, иногда с кровью;
- потеря аппетита и веса;
- ночная потливость;
- повышенная температура;
- утомление;
- отеки шеи.
Если человек заметил у себя такие симптомы, то нужно немедленно записаться к семейному врачу и пройти диагностику, чтобы установить причину.
Важно помнить, что лечение туберкулеза бесплатное по программе медицинских гарантий.
Виды лечения
Медики говорят, что лечение может быть стационарное или амбулаторное.
В частности, потребность в госпитализации есть лишь в период выделения микобактерии. Как только она перестает выделяться, то человек может дальше лечиться амбулаторно. Это защищает пациентов от повторного инфицирования в стационаре и более тяжелой мультирезистентной формы туберкулеза.
Также, если потребности в госпитализации нет, то пациент живет дома, принимает лекарства и посещает фтизиатра или семейного врача, в соответствии с планом лечения.
К бесплатным услугам для пациентов с туберкулезом включено:
- контролируемое лечение, наблюдение и мониторинг и динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациента с туберкулезом;
- организация забора биологического материала для дальнейшего исследования в региональном фтизиопульмонологическом центре;
- определение модели лечения на основании рекомендации врача-фтизиатра и врачей других специальностей в случае сопутствующих патологий;
- организация и обеспечение пациентов противотуберкулезными препаратами;
- проведение лабораторных и инструментальных исследований.
Найти ближайшее медицинское учреждение поможет оператор контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Ранних сообщали, как отличить COVID-19 от туберкулеза.
Также врачи рассказывали, всем детям нужно делать пробу Манту.