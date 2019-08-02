Вылил кипяток в рот: новые детали жуткого инцидента с девушкой в Запорожье

В Запорожье девушку облил кипятком ее сожитель пока она спала. Анастасия Шаповалова проснулась от ужасной боли в 6 часов утра. При этом парень старался, чтобы горячая вода попала в горло девушке. Детали жуткой трагедии рассказали в сюжете "Надзвичайних новин".

В общей сложности сожитель вылил на 25-летнюю Анастасию 4 литра кипятка, кроме того когда девушка соскочила с кровати он ее догнал и начал обрезать волосы. В это время в соседней комнате спали двое маленьких детей 6 и 4 лет.

Стоит отметить, что изверг является отцом эти детей. Сейчас дети находятся у бабушки. Родители парня помогать матери своих внуков отказались. У девушки 21% ожогов тела, также повреждена слизистая оболочка из-за того, что кипяток попал в горло.

Анастасия Шаповалова до инцидента (скриншот с видео)

По словам, волонтеров, которые помогают Анастасии, у девушки практически нет живого места на лице. Она рассказала, что перед инцидентом гуляла со своим парнем в парке и там ему что-то не понравилось.

Молодой человек в данный момент находится в бегах. Соседи говорят, что он наркоман и вообще неадекватный человек.

Волонтеры просят о помощи, поскольку на лечение девушки ежедневно требуется 6-7 тысяч гривен, а родственников у потерпевшей нет, так как она сирота. Она находится в реанимации, и врачи пока не дают никаких прогнозов.

Если полиции удастся найти изверга, ему светит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, что в Запорожье похоронили девушку, которую облил бензином и поджег ее парень.

Ранее сообщалось о том, что в Тернополе парень на камеру зверски убил мужчину.