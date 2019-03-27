Выплаты многодетным семьям: мамам отказывают в оформлении

Многодетные мамы жалуются, что механизм начисления помощи все еще не отработан
Выплаты многодетным семьям обещали повысить уже с 1 апреля 2019 года, однако на данный момент в органах социальной защиты населения мамам говорят, что порядок начисления пока не установлен, документов нет и предлагают обратиться через несколько недель.
Выяснилось, что автоматического начисления выплат многодетным семьям не будет и родителям придется самостоятельно обращаться в органы социальной защиты населения с заявлениями, а также принести для подтверждения большой список документов.
В некоторых территориальных органах социальной защиты населения украинцам рассказали, какие документы необходимы, но при предъявлении всего пакета вежливо отказывают и рекомендуют обращаться не ранее, чем 10 апреля.
Как рассказала редактору Styler мама троих мальчиков из Киева, ей в собесе сообщили, что никаких документов на оформление выплат многодетным семьям еще не присылали и предложили позвонить в начале апреля.
"Что-то у меня закралось нехорошее подозрение относительно анонсированных выплат для многодетных семей. Как разъяснили в Минсоце, автоматически эти выплаты насчитываться не будут, а нужно идти в соцсобес, оформлять документы. Звоню в свое отделение труда, чтобы записаться. "А у нас еще нет документов", - говорит мне женщина. "А когда звонить?" - спрашиваю я? "В начале месяца". То есть, после первого тура", - рассказала многодетная мама Виктория.
Еще одна мама, которая также воспитывает троих детей, сообщила, что в районном собесе ей ответили, что никаких документов и указаний свыше они не получали.
"Никакой информации нет. Позвоните в пятницу. Да, в СМИ пишут, какие документы надо подать, но в управления труда и соцзащиты никаких указаний свыше не давали. Когда будет опубликовано постановление, тогда будет понятно, по какой методике будут работать", - рассказала Светлана.
Выплаты многодетным семьям (unsplash.com)
В Министерстве социальной политики сообщили, что на сайте уже есть подробная инструкция о том, как многодетным семьям получить дополнительные выплаты и отметили, что в случае отказа в оформлении родители могут обращаться с жалобами.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцам существенно увеличивают выплаты и объясняли, где и как их можно получить.
А также рассказывали о том, что эксперт объяснил, для чего в 2019 году украинцам назначили дополнительные выплаты.