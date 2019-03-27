Выплаты многодетным семьям: мамам отказывают в оформлении

Выплаты многодетным семьям обещали повысить уже с 1 апреля 2019 года, однако на данный момент в органах социальной защиты населения мамам говорят, что порядок начисления пока не установлен, документов нет и предлагают обратиться через несколько недель.

Выяснилось, что автоматического начисления выплат многодетным семьям не будет и родителям придется самостоятельно обращаться в органы социальной защиты населения с заявлениями, а также принести для подтверждения большой список документов.

В некоторых территориальных органах социальной защиты населения украинцам рассказали, какие документы необходимы, но при предъявлении всего пакета вежливо отказывают и рекомендуют обращаться не ранее, чем 10 апреля.

Как рассказала редактору Styler мама троих мальчиков из Киева, ей в собесе сообщили, что никаких документов на оформление выплат многодетным семьям еще не присылали и предложили позвонить в начале апреля.

"Что-то у меня закралось нехорошее подозрение относительно анонсированных выплат для многодетных семей. Как разъяснили в Минсоце, автоматически эти выплаты насчитываться не будут, а нужно идти в соцсобес, оформлять документы. Звоню в свое отделение труда, чтобы записаться. "А у нас еще нет документов", - говорит мне женщина. "А когда звонить?" - спрашиваю я? "В начале месяца". То есть, после первого тура", - рассказала многодетная мама Виктория.

Еще одна мама, которая также воспитывает троих детей, сообщила, что в районном собесе ей ответили, что никаких документов и указаний свыше они не получали.

"Никакой информации нет. Позвоните в пятницу. Да, в СМИ пишут, какие документы надо подать, но в управления труда и соцзащиты никаких указаний свыше не давали. Когда будет опубликовано постановление, тогда будет понятно, по какой методике будут работать", - рассказала Светлана.

Выплаты многодетным семьям (unsplash.com)

В Министерстве социальной политики сообщили, что на сайте уже есть подробная инструкция о том, как многодетным семьям получить дополнительные выплаты и отметили, что в случае отказа в оформлении родители могут обращаться с жалобами.

Право на дополнительную помощь имеют семьи, которые воспитывают трое и больше детей, которым еще не исполнилось 6 лет. На каждого ребенка, которому не исполнилось 6 лет, будет начисляться ежемесячная помощь в размере 1700 гривен.

Для того, чтобы оформить помощь на ребенка, маме или папе нужно обратиться в ближайшее отделение социальной защиты населения и написать заявление на получение денег.

При себе необходимо иметь оригинал и копию свидетельства многодетной семьи, без которого оформить помощь будет невозможно, и свидетельства о рождении детей.

Выплату будут осуществлять через Укрпошту или уполномоченный государством банк на социальные выплаты по выбору семьи. Если семья получает ежемесячное пособие при рождении, она может предоставить реквизиты банковской карты, на которую зачисляются 860 грн.

Даже если ребенку уже исполнилось 5 лет – помощь оформлять тоже стоит.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцам существенно увеличивают выплаты и объясняли, где и как их можно получить.

А также рассказывали о том, что эксперт объяснил, для чего в 2019 году украинцам назначили дополнительные выплаты.