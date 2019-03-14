Украинцам существенно увеличивают выплаты: как и где получить деньги

Фото: Выплаты украинцам вырастут (коллаж РБК-Украина)

Где и как можно получить увеличенную денежную помощь от государства – объясняет глава столичной юстиции Станислав Куценко

Возрастут выплаты для многодетных семей в Украине – такой новостью порадовал Кабинет министров несколько недель назад. Теперь стало известно, что таким семьям будут выплачивать возросшие суммы уже с 1 апреля. Повышение коснется семей, которые имеют трое и более детей в возрасте до 6 лет.

Ранее разработанный Министерством социальной политики проект предусматривал, что начиная с 1 апреля 2019-го года многодетным семьям начнут выплачивать 1626 гривен в месяц за третьего и более ребенка с последующим повышением денежной суммы в 1779 гривен с 1 декабря. Однако премьер-министр Владимир Гройсман выступил с инициативой установления выплаты сразу на отметке 1700 гривен в месяц.

Тем временем в Минсоцполитики сообщают, что сейчас в целом в Украине на учете состоят 334 тысячи многодетных семей. Повышенные выплаты с 1 апреля начнут получать на 158,8 тысяч детей в возрасте до 6 лет. Каждый месяц государство будет выделять на это 200 миллионов гривен.

Немало многодетных семей, узнав эту новость, уже думают над тем, как именно им будут начислять эти средства. Также им интересно, нужно ли для этого собирать и представлять дополнительные документы.

Как и где многодетным семьям можно получить повышенную денежную помощь от государства, в эксклюзивном комментарии для Styler объясняет глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Фото: В Украине вводят новые выплаты для многодетных семей (РБК-Украина)

"13 марта во время заседания Кабинета Министров Украины Министерство социальной политики Украины презентовало проект нормативного акта, которым предлагается ввести новый вид социальных выплат – пособие на детей, которые воспитываются в многодетных семьях", - напоминает Станислав Куценко

По его словам, указанную социальную выплату предлагается установить с 1 апреля 2019 года с целью улучшения материального состояния многодетных семей, создания надлежащих условий для воспитания детей, которые воспитываются в таких семьях.

"Сейчас проект находится на доработке. Планируется повысить минимальный размер пособия на каждого ребенка до 1700 гривен и не менять сумму до конца года", - добавляет специалист.

Впрочем, стоит добавить, что перечень необходимых документов пока неизвестен. Проект нормативно-правового акта еще не был опубликован.

"Однако стоит добавить, что ежемесячная государственная помощь будет назначаться и выплачиваться органами социальной защиты населения по месту жительства многодетной семьи за счет средств государственного бюджета в виде субвенции в местные бюджеты", - обращает внимание Станислав Куценко.

Напомним, ранее эксперт объяснил, как скажется на экономике Украины увеличение выплат многодетным семьям и почему решение об увеличении выплат произошло именно сейчас. По его словам, в вопросе социального обеспечения Украине надо брать на вооружение европейские практики, но далеко не все: лишь те, которые уже доказали свою эффективность.

Также финансовый эксперт дал обнадеживающий прогноз относительно курса доллара до президентских выборов в Украине. По его словам, сейчас ситуация на валютном рынке стабильная.

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