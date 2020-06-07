Высокое давление может быть опасно: как нормализовать состояние без лекарств

Гипертония или повышенное артериальное давление – одно из самых опасных состояний для организма человека. Проблемы с давлением повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, инфаркта, серьезных заболеваний почек.

Если давление начало "прыгать", то стоит незамедлительно обратиться к специалисту, пройти обследование и при необходимости, полноценное комплексное лечение. Кроме того, стоит тщательно пересмотреть свой рацион питания.

Австралийский Фонд Сердца назвал продукты, которые помогут в борьбе с гипертонией. Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

Цельнозерновые продукты. Американская ассоциация кардиологов рекомендует для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и снижения артериального давления употреблять цельнозерновые продукты. Их постоянное употребление дает возможность улучшить общее состояние организма, а также снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 28%. Ежедневно нужно употреблять от 4 до 6 порций злаковых культур. Также нужно в рацион включить продукты с высоким содержанием клетчатки (овощи, фрукты, орехи).

Молочные продукты. Людям с повышенным давлением необходимо в меню включить нежирные молочные продукты без вкусовых добавок, такие как молоко и йогурт. Жирность должна не превышать 1,5 г/100 г молока и 3г/100 сыра или йогурта. Три порции в сутки снижают риск развития гипертонии.

Черника. Эта полезная ягода способна снизить артериальное давление, так как в ней содержится антоцианин.

"Фиолетовые, красные, синие фрукты и овощи содержат антоцианы – мощный антиоксидант. Он способен защитить сердце от повреждений, а также снизить риск сердечных заболеваний", - объяснила практикующий диетолог Аника Руф.

Антоцианы – тип флавонидов, которые есть во многих цветных продуктах. Они могут быть особенно полезными и эффективными для нормализации и поддержания артериального давления.

Свекольный сок. Свекла содержит полезные нитраты, которые снижают кровяное давление и повышают физическую активность человека. Как показали результаты исследования, добровольцы, которые получали в течение месяца 250 мл свекольного сока в день, нормализовали свое кровяное давление.

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