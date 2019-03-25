Взял взятку: полицейский съел 200 гривен и едва унес ноги от активиста

Взятка полиции, к сожалению, не редкость в наши дни. После того, как правоохранитель заметил, что факт получения взятки зафиксирован на видео, он решил сбежать. Об этом написал активист Александр Куницкий на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что перед тем как уносить ноги, полицейский решил избавиться от улик и съел 200-гривневую купюру.

"Судя по всему, это единственная инструкция, которую он помнил из сказанного командиром отряда на утреннем разводе!" - написал Куницкий.

Фото: facebook.com/zpsanek

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

"Санек, в следующий раз хорошенько пропитай деньги сильным слабительным, потом из ж**ы деньги вылетать будут как из банкомата", - прокомментировал Николай Сушко.

"А говорят реформа впустую. Хрен бы так гаишник смог убежать!" - пошутил Игорь Хмурый.

"Вот это экшн, даже пес учуял взяточника", - написал Юрий.

"Ему плуг привязать и на поле выпустить. Больше толку будет", - отметил Александр Овсиенко.

"Была у меня в голове идея сменить профессию, пойти в полицию, но глядя на вот этих отмороженных упырей, понимаю, они таких как я там просто выживают. Хреновая получилась реформа", - написал Алексей Цяцько.

"Почему не знаю, но мне так стыдно стало", - отметил Владимир Жила.

"Это высшая степень оценки реформированной полиции, при чем именно всей полиции, а не отдельно взятых личностей", - прокомментировал Сергей Беська.

"Сань, ты же опять виноват, что он взял взятку. Еще будешь виноват, что у него несварение", - написал Дмитрий Мельников.

"Пора увольнять их начальников", - отметил Игорь Викторович.

Напомним, что в Украине разгорелся скандал вокруг известного интернет-магазина "Мобиллак", который обманывает доверчивых украинцев.

Ранее сообщалось о том, что под Днепром охранники частной фирмы ограбили дом, в котором находилась 9-летняя девочка. Кроме того, у злоумышленников было оружие.