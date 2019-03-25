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Осторожно, мошенники: популярный интернет-магазин разводит доверчивых украинцев

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 15:53
Осторожно, мошенники: популярный интернет-магазин разводит доверчивых украинцев
Коллаж РБК-Украина

Интернет-магазин "Мобиллак" обманывает покупателей

В Украине разгорелся скандал вокруг известного интернет-магазина "Мобиллак". Некоторые покупатели не могут ни получить оплаченный товар, ни вернуть за него деньги. В Facebook даже была создана группа под названием "АнтиМобиллак".

В данном сообществе пострадавшие рассказывают свои грустные истории об обмане. Украинцев предостерегают от перевода денег, а другие сообщают, что магазин возвращает задолженность частями на протяжении полугода.

Правоохранительные органы на ситуацию не реагируют, хотя от потерпевших поступает множество заявлений. Так, свое заявление в полицию отнесла 30-летняя медсестра детской больницы из Полтавы Татьяна Онищенко.

"Мой" телевизор "Самсунг" на сайте "Мобиллака" в октябре прошлого года стоил 7 тысяч 900 гривен, а в других интернет-магазинах его стоимость достигала 12 тысяч гривен и выше. С учетом предоставленных мне скидок как постоянному покупателю цена вообще опустилась до 7 тысяч 206 гривен. Чувствуете разницу? Радуясь, что мне сильно повезло с покупкой, я отправила всю сумму на указанный расчетный счет и стала ждать заказа", - рассказывает Татьяна.

Деньги женщина отправила сразу же. Быть обманутой не боялась, поскольку ранее совершала покупки. Однако в этот раз все произошло совершенно иначе. Две недели после перевода денег она терпеливо ждала свой заказ. Потом ей сообщили, что партия телевизоров бракованная. Затем начали рассказывать, что случился технический сбой и потерялись данные клиентов. Когда покупательнице надоело слушать оправдания, она потребовала возврат средств.

"Отправка" переносилась с одной недели на другую два месяца. Я начала пугать сотрудников магазина полицией и киберполицией - ноль реакции. А когда сказала, что обращусь к журналистам, мне нагло ответили: "Всего вам хорошего", - рассказывает пострадавшая.

С тех пор звонки Татьяны Онищенко стали игнорировать. К слову, если ввести в поиске: "Мобиллак" отзывы", то появляется множество отрицательных откликов. Хотя на самом сайте они исключительно положительные.

Как сообщила "ФАКТАМ" следователь 2-го отделения полиции Полтавы Татьяна Кирпотенко, по заявлению Татьяны Онищенко открыто уголовное производство по факту мошенничества (ч.1 ст. 190 УК Украины). 

Ранее мы писали, что у украинцев массово воруют деньги с банковских карт. Мошенничество с картами в 2018 возросло на 36% в сравнении с прошлым годом.

Также сообщалось, что в Сумах пенсионерка "развела" афериста, который пытался украсть деньги с ее карты. Женщину предупредили о возможных мошенниках ее родственники.

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