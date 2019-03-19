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У украинцев массово воруют деньги с банковских карт

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 13:58
У украинцев массово воруют деньги с банковских карт
Мошенники воруют деньги с карт украинцев - как уберечься (коллаж РБК-Украина)

Мошенничество с картами в интернете составляет более половины всех афер

Мошенничество с банковскими картами в 2018 возросло на 36% в сравнении с прошлым годом. За указанный период было зафиксировано 105,5 тысяч прецедентов связанных с незаконными банковскими операциями, сообщают в  Национальном банке Украины.

Средний размер одной мошеннической операции также возрос - если в 2017 году он составлял 2100 грн, то в 2018 году эта сумма равнялась 2500 грн.

Банки потерпели убытки в размере 92 тысяч с каждого миллиона гривен карточных платежей в прошлом году. К слову, с 2016 года этот показатель вырос в девять раз.

В Национальном банке заявляют о увеличении количества банковских аферистов в интернете - более половины "разводов" происходят именно в сети. Также виновата беспечность самих украинцев, которые довольно просто и наивно расстаются со своими деньгами.

В НБУ снова и снова просят украинцев никому не разглашать данные о сроке действия карты, пин-коде, а также CVV/CVC (три цифры на обороте). Даже если человек, позвонивший или написавший вам, представился сотрудником банка и пугает вас тем, что карта заблокирована, с нее пытаются снять деньги и т. д.

Существует несколько простых правил, которые помогут вам сохранить деньги:

  • Один раз в 2-3 месяца меняйте PIN-код.
  • Не участвуйте в акциях и розыгрышах, которые требуют ввести данные карты.
  • Заклейте или зарисуйте CVV/CVC код. Особенно, если вы часто даете карту для расчета кассирам в магазине, официантам в кафе или ресторане.
  • При малейших подозрениях меняйте карту. К примеру, если ее "съел" банкомат.
  • Установите лимит оплаты в интернете.
  • Откройте дополнительный счет и переводите туда деньги непосредственно перед совершением платежной операции.

Напомним, в Сумах пенсионерка "развела" афериста, который пытался украсть деньги с ее карты.

Также мы писали о том, что в Харькове автомобильные воры придумали новую схему обмана, которая шокировала пользователей сети.

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