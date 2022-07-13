ru ua
Ср, 13 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Я хотел в Припять, а тут Припять пришла ко мне": появилось страшное видео о Мариуполе

Новина українською →
Мариуполь, Среда 13 июля 2022 12:55
"Я хотел в Припять, а тут Припять пришла ко мне": появилось страшное видео о Мариуполе Оккупанты превратили Мариуполь в руины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российские оккупанты уничтожили практически весь Мариуполь снарядами, бомбами и постоянными обстрелами, которые происходили в городе. Сейчас город напоминает сцены из фильмов про апокалипсис.

Украинские подростки показали страшное видео того, что сейчас происходит в некогда мирном городе.

Ролик в сети опубликовал советник мэра города Петр Андрющенко.

Что произошло с городом

В ролике один мальчик говорит, что "хотел в Припять, но Припять пришла к нему". Он показал, что произошло со зданием Горисполкома - оно превратилось в руины. Также на улицах видны огромнейшие воронки, сюда попадали ракеты и снаряды РФ.

По словам Петра Андрющенка, это самое правдивое видео о "русском мире", который пришел в Мариуполь.

"Такая Кирова у нас теперь. Раньше здесь было хорошо так. Особенно, ночью было кайфово гулять. Сейчас ночью уже не погуляешь. Да и кайфа здесь уже не видать", – констатировал подросток.

Также он рассказал, что пенсионеры получают пенсию по 7,5 тысячи рублей, что его квартиру ограбили, а также показал разбитый мост, где раньше, по словам парня, было много трупов.

Посмотрите на видео все своими глазами...

Напомним, что в Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию, тела вывозят в братскую могилу.

Читайте также, что переселенец из Мариуполя рассказал об эвакуации из города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь