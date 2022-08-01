"Я - певица международного масштаба": Наташа Королева уехала из России в США и заговорила об эмиграции

Уроженка Киева Наташа Королева, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев российскими солдатами и наемниками, внезапно покинула любимую Россию и уехала в США.
Понятное дело, что ее российские фанаты, которые благодаря ТВ ненавидят "загнивающий Запад", осудили певицу. Поэтому ей пришлось оправдываться. Сделала она это в интервью ProZvezd. Получилось, однако, неуклюже и даже смешно.
В центре скандала исполнительница песенки про маленькую страну оказалась после того, как выехала в Майами. И некоторые СМИ написали, что она, разругавшись с мужем Сергеем Глушко, эмигрировала в Америку.
Королева с мужем поддерживают войну в Украине (фото: instagram.com/koroleva__star)
Однако сама певица-украинофобка все отрицает.
"Я никуда не эмигрировала. Об этом не может идти даже и речи. Послушайте, я - артист международного масштаба, с 16 лет выступаю по всему миру. В Америке, как вы знаете, бываю регулярно", - рассказала она.
Наташа Королева в США (фото: instagram.com/koroleva__star)
"У меня здесь живут сестра, племянница, мама. Мама - в возрасте. К сожалению, ей сейчас сложно, как прежде, по нескольку раз в год летать ко мне в Москву. Поэтому я выбралась к ней. У меня выдалось несколько свободных дней, и я решила проведать маму. Что в этом плохого?" - добавила певица.
Также Королева, боясь потерять поклонников и, возможно, даже сесть в тюрьму, попросила россиян не считать ее "изменщицей родины".
Наташа Королева родилась в Киеве (фото: instagram.com/koroleva__star)
К слову, тираду о том, что она "артист мирового уровня" Наташа повторила и в своем Instagram. И эти слова рассмешили даже ее подписчиков.
Напомним, что в мае Наташа Королева выступила перед россиянами ко "дню победы", пока террористы из РФ убивали мирных украинцев.
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