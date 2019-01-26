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"За считанные минуты": в Киеве огонь превратил элитный внедорожник в груду хлама (видео)

STYLERЖизнь    26.01.2019 - 08:28

Видео: на Печерске сгорел элитный автомобиль (Youtube-канал/Информатор)

В ночь на 26 января на Печерске в Киеве загорелся элитный внедорожник Lexus LX 570, который превратился в груду хлама буквально за минуты. Об этом сообщает "Информатор".

Так, инцидент произошел на улице Анри Барбюса 5, около 2:13 ночи. Прибывшие на место ЧП пожарные сразу же принялись тушить авто пеной, поскольку к тому моменту воспламенилось топливо.

&quot;За считанные минуты&quot;: в Киеве огонь превратил элитный внедорожник в груду хлама (видео)

Фото: в Киеве сгорел элитный внедорожник (kiev.informator.ua)

"К счастью, обошлось без пострадавших. Несмотря на глубокую ночь, повезло, что рядом не стояли другие автомобили. Уже в 02:54 пожар удалось локализовать, а ближе к 03:00 полностью потушить", - говорится в сообщении.

&quot;За считанные минуты&quot;: в Киеве огонь превратил элитный внедорожник в груду хлама (видео)

Фото: в Киеве сгорел элитный внедорожник (kiev.informator.ua)

Однако, как можно заметить на опубликованных фото, действия пожарных не особенно помогли, поскольку машина превратилась в груду хлама. Помимо них, на место ЧП прибыла карета "скорой" и полиция.

&quot;За считанные минуты&quot;: в Киеве огонь превратил элитный внедорожник в груду хлама (видео)

Фото: в Киеве сгорел элитный внедорожник (kiev.informator.ua)

Напомним, в центре столицы, по улице Сагайдачного произошел серьезный пожар в ресторане турецкой кухни Tike. Подробности инцидента сообщили на странице "Киев Оперативный".

Ранее мы сообщали о том, что во Львове произошел взрыв в подвале многоэтажки.

А также рассказывали о том, что в центре Тернополя сгорел троллейбус.

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