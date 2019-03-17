Зачем этот цирк? Украинцы возмущены инцидентом на выступлении Порошенко

Столкновения в Киеве на Михайловской площади вызвали неоднозначную реакцию в сети
Столкновения в Киеве во время выступления президента Петра Порошенко на Михайловский площади 17 марта вызвали неоднозначную реакцию украинцев. Пользователи сети в целом охарактеризовали инцидент негативно, но вот в причинах, которы вызвали потасовки, разошлись.
Напомним, что в центре столицы на выступление главы государства собралось большое количество людей. Во время речи Порошенко некоторые стали выкрикивать "Позор!" и требовали привлечь к ответственности виновных в хищении в сфере оборонки. В свою очередь сторонники президента ответили на акцию протестующих агрессивно. В ход пошли кулаки.
Сам Порошенко на своей странице в Facebook отметил, что президентские выборы 31 марта станут для Украины, которая защищается от интервенции РФ, показательными.
"Еще немного усилий, и этой весной мы успешно пройдем точку невозврата под Россию. Уверен, что в течение ближайших пяти лет мы завершим все фундаментальные изменения, начатые в предыдущие пять лет, и выборы 2024 уже не будут ни стратегическими, ни судьбоносными", - написал он в сети.
Также глава государства опубликовал видео с выступления на Михайловской площади.
Видео: facebook.com/petroporoshenko
Сторонники Порошенко пишут в сети, что нынешние потасовки и столкновения могли быть инспирированы Кремлем, а протестующих назвали "ряжеными":
Фото: РБК-Украина
В то же время другие юзеры настаивают, что Порошенко теряет поддержку из-за многочисленных коррупционных скандалов во многих сферах, не только в ОПК:
Видео: facebook.com/alina.kondratenko.184
Также в сети проводят параллели с недавней акцией в Киеве, организованной "Нацдружинами":
Добавим, что известный волонтер и блогер Мирослав Гай также усмотрел во вчерашней акции "со свинками" интересы Москвы, которая стремится расшатать ситуацию в Украине. В то же время активисты из "Нацдружин" смогли "обломать" российскую пропаганду:
"Половозрелые мужчины принесли розовых свинок под АП и бросили их в воздух. Очень милый и позитивный протест. Рад, что ГРУ РФ вмешалась лишь информационно и не пульнула нигде гранаты. Они, наверное, просто не ожидали, что будет так", - написал он в своем Facebook.
Мирослав добавил, что "грозные украинские националисты, которых со свастиками показывали по российскому ТБ, провели мирную акцию и показали всю дешевость российской пропаганды".
"МВД молодцы, всем сообщили, что будут жестко разгонять при любых провокациях и знают всех по именам", - говорится в публикации.
Как сообщалось ранее, 16 марта перед митингом Порошенко в Полтаве задержали около десятка человек. По словам очевидцев, на Театральной площади города Полтава группа молодых людей с полузакрытыми лицами начала бросать в сторону сцены бутылки. В результате около десяти человек забрали в автозаки.