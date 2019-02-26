Как РФ "спасает от фашистов" ОРДЛО: известный журналист о хищениях в "оборонке"

Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Журналист Денис Казанский считает, что Москва фактически снабжала украинскую армию

Громкий скандал о хищениях в оборонном комплексе Украины после обнародования журналистского расследования в программе "Наші гроші" прокомментировал известный блогер Денис Казанский. На своей странице в соцсети Facebook во вторник, 26 февраля, журналист указал на "побочный эффект" от резонанскного дела в контексте российской агрессии против нашей страны.

По мнению Казанского, если информация о коррупции в сфере ОПК соответствует действительности, то это компрометирует Москву так же, как и Киев.

Журналист отметил, что если Украине покупала в РФ контрабандные запчасти, то российская сторона, как следствие, снабжала ВСУ.

В то же время перманентно российская пропаганда клеймит украинскую армию в "геноциде русскоязычного населения" и т.д.

"Бандеровцы бандеровцами, но бизнес превыше всего", - написал Казанский.

По его словам, одной рукой Кремль посылает в Украину гибридные войска, другой - помогает украинским военным более эффективно их истреблять.

"Пока по телеку орут про хунту и карательную операцию, на украинские военные заводы спокойно идут запчасти для бронетехники. Так что, думаю, материалу Бигуса порадуются и в ОРДЛО. Им тоже будет весело узнать о том, как Россия их "спасает от фашистов" уже пятый год", - говорится в публикации.

Также журналист добавил, что и гражданам РФ тоже есть над чем задуматься: "В особенности тем, кто встречал из Украины груз-200".

Скрин: facebook.com/den.kazansky

В комментариях к сообщению пользователи сети также не остались равнодушны к скандальной истории. Некоторые юзеры высказывают мнение, что эта история "всплыла" под выборы:

"Да если б при поставках запчастей из РФ в десятки раз не завышались цены и не раскрадался бюджет, этим контрабандистам надо б было премии выписывать и грамоты раздавать. Украсть с заводов в России или раскурочить из действующего оружия врага необходимые для Победы Украины запчасти, разве это не подвиг. И глядя по масштабам в России очень-очень большая работает агентурная украинская сеть";

"Нам комбат весной 2016 года говорил, что с запчастями к бехам напряг, потому что их закупают в России через посредников. Я тогда несколько удивился такому степени гибридности этой войны";

"Без ведома Путина этого быть не могло. Он точно знал, что детали идут. Но был не против. Он точно так же не против поставок угля, дизеля и сжиженного газа. Как так вышло? Надо спросить человека, который от Путина к Порошенко и обратно постоянно гоняет";

"Мутная история, т.е. ФСБ просто смотрела, как в Украину уплывают критически важные запчасти. Ню-ню";

"А как можно отрицать, что это под выборы?"

Скрин комментариев: facebook.com/den.kazansky

Как сообщалось, ранее известный журналист и блогер Денис Казанский рассказал, что в Донецке катастрофически разрушаются цеха и весь регион приходит в страшный упадок.

Также мы писали о том, что недавно в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР", которые предали Украину и примкнули к бандформированию на Донбассе. Всего в списках 73 "спецназовца" боевиков.

Напомним, в сети показали видео, как в Донецкой области в городе Шахтерск в жилом квартале летом 2014 года боевики террористической группировки "ДНР" ведут огонь из минометов, установленных на транспорте.