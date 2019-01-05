В сети показали, как боевики обстреливали подконтрольные им города

фото: facebook.com/abazia

"Блуждающие минометы" были не редкостью в подконтрольных боевикам городах в 2014 году

В сети показали видео, как в Донецкой области в городе Шахтерск в жилом квартале летом 2014 года боевики террористической группировки "ДНР" ведут огонь из минометов, установленных на транспорте. Ролик опубликовал 4 января известный журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

Отметим, что боевики активно практиковали подобные артобстрелы в подконтрольных им городах для эскалации конфликта и создания кровавой картинки - перекладывая ответственность за жертвы среди населения на "украинские ДРГ" и создавая миф про "карателей" из ВСУ. В частности, про тактику "кочующих минометов" незадолго до смерти рассказывал бывший руководитель "ЛНРовцев" Валерий Болотов. В интервью российскому изданию он описал, как в 2014-м НВФ "Зоря" Игоря Плотницкого устраивало провокации и обстреливало Луганск.

Видео: facebook.com/den.kazansky

На этих кадрах видно, как "ДНРовцы" стреляют из миномета "Василек" (советский возимо-буксируемый и самоходный автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 мм), установленного в кузове военного тентованного грузовика. Все это происходит среди бела дня в жилом квартале.

Блогер уточнил, что видео снято около магазина "Лидер" на улице Ленина, 25. То есть прямо возле главного городского перекрестка - кольца - и недалеко от одного из самых людных мест - Рынка "ГАИ".

Фото: Шахтерск (скриншот google.com.ua/maps)

"Отстрелялись из-за спин мирных жителей, уехали, а ответка потом прилетит в жилые дома и можно будет рассказывать про "кровавых карателей", которые "специально убивают невинных людей"", - написал Казанский.

Отмечается, что у миномета "Василек" максимальная дальность стрельбы составляет 4,3 км. Журналист считает, что мины скорее всего не перелетели черту города. А куда они попали - "большой вопрос".

Скрин: facebook.com/den.kazansky

Стоит напомнить, что Шахтерск в июле-августе 2014 года был местом ожесточенных боев в ходе АТО против террористов "ДНР", которые контролировали город. В ходе сражений 31 июля украинские бойцы из батальона 25-й бригады понесли потери. 21 сентября ВСУ были вынуждены покинуть Шахтерск.

Как сообщалось, ранее журналист Денис Казанский опубликовал фотографии, на которых показан "город призрак" Чернухино недалеко от Дебальцево. Этот населенный пункт с 2015 года контролируется боевиками из группировки "ЛНР" - на кадрах видно, во что теперь превратился поселок.

Также мы писали о том, что не так давно в Интернете выложили протоколы допроса одиозного "казачьего атамана" Сергея Косогорова (Косогора), который в 2014 году контролировал город Красный Луч в Луганской области.