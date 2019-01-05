У мережі показали, як бойовики обстрілювали підконтрольні їм міста

Фото: бойовики в Шахтарську (скріншот facebook.com/den.kazansky)

"Блукаючі міномети" були не рідкістю в підконтрольних бойовикам містах у 2014 році

У мережі показали відео, як у Донецькій області у місті Шахтарськ в житловому кварталі влітку 2014 року бойовики терористичного угруповання "ДНР" ведуть вогонь з мінометів, встановлених на транспорті. Ролик опублікував 4 січня відомий журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, що бойовики активно практикували подібні артобстріли в підконтрольних їм містах для ескалації конфлікту і створення кривавої картинки - перекладаючи відповідальність за жертви серед населення на "українські ДРГ" і створюючи міф про "карателів ЗСУ". Зокрема, про тактику "блукаючих мінометів" незадовго до смерті розповідав колишній керівник "ЛНРівців" Валерій Болотов. В інтерв'ю російському виданню він описав, як у 2014-му НВФ "Зоря" Ігоря Плотницького влаштовувала провокації та обстрілювала Луганськ.

Відео: facebook.com/den.kazansky

На цих кадрах видно, як "ДНРівці" стріляють з міномета "Васильок" (радянський перевізно-буксований і самохідний автоматичний гладкоствольний міномет калібру 82 мм), встановленого в кузові військової тентованої вантажівки. Все це відбувається серед білого дня в житловому кварталі.

Блогер уточнив, що відео знято біля магазину "Лідер" на вулиці Леніна, 25. Тобто прямо біля головного міського перехрестя - кільця - і недалеко від одного з найбільш людних місць - Ринку "ДАІ".

Фото: Шахтарськ (скріншот google.com.ua/maps)

"Відстрілялися з-за спин мирних жителів, виїхали, а відповідь потім прилетить в житлові будинки і можна буде розповідати про "кривавих карателів", які "спеціально вбивають невинних людей"", - написав Казанський.

Зазначається, що у міномета "Васильок" максимальна дальність стрільби складає 4,3 км. Журналіст вважає, що міни швидше за все не перелетіли за межу міста. А куди вони вцілили - "велике питання".

Скрін: facebook.com/den.kazansky

Варто нагадати, що Шахтарськ в липні-серпні 2014 року був місцем запеклих боїв у ході АТО проти терористів "ДНР", які контролювали місто. В ході боїв 31 липня українські бійці з батальйону 25-ї бригади понесли втрати. 21 вересня ЗСУ були змушені покинути Шахтарськ.

Як повідомлялося, раніше журналіст Денис Казанський опублікував фотографії, на яких зображено "місто привид" Чернухіно недалеко від Дебальцевого. Цей населений пункт від 2015 року контролюється бойовиками з угрупування "ЛНР" - на кадрах видно, у що перетворилося селище.

Також ми писали про те, що не так давно в Інтернеті виклали протоколи допиту одіозного "козачого отамана" Сергія Косогорова (Косогора), який в 2014 році контролював місто Красний Луч у Луганській області.